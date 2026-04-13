Eurocaja Rural reafirma su compromiso con el tejido empresarial en la decimonovena edición de la guía 'Socio a Socio'

Eurocaja Rural ha participado un año más en la presentación de la 19ª edición de la guía 'Socio a Socio', un proyecto impulsado por CEOE-CEPYME Guadalajara y la Diputación Provincial que se ha consolidado como una herramienta clave para dinamizar el comercio local y fortalecer la actividad económica en toda la provincia.

Para Eurocaja Rural, colaborar en esta iniciativa supone reforzar su compromiso con las empresas y autónomos del territorio, apoyando acciones que fomentan el consumo de proximidad y contribuyen al desarrollo sostenible de los negocios locales y a la dinamización del consumo en la provincia.

Durante el acto de presentación, celebrado en la Diputación Provincial de Guadalajara, Silvia Díaz, directora territorial de Eurocaja Rural en Guadalajara, destacó la importancia de apoyar iniciativas que impulsan la economía local y favorecen la competitividad de pymes y autónomos. Subrayó además que proyectos como 'Socio a Socio' contribuyen a fijar población en los municipios más pequeños y a combatir la despoblación mediante el fortalecimiento del comercio y los servicios de cercanía.

Eurocaja Rural está presente en la provincia de Guadalajara desde 1990 y actualmente cuenta con una red comercial que alcanza las dieciséis oficinas en el territorio, siendo en el municipio de Albares la única entidad física presente, lo que corrobora su firme apuesta contra la exclusión financiera y su lucha frente a la despoblación de los núcleos rurales.

También participaron en el evento María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara; y José Luis Vega, presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, quienes estuvieron acompañados por Margarita Morena, diputada de Bienestar Social y Javier Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara.

En esta edición, 536 empresas de 55 municipios participan ofreciendo promociones, descuentos y condiciones especiales dirigidas a los titulares de la tarjeta de CEOE-CEPYME Guadalajara. Un volumen de participación que demuestra la fortaleza del tejido empresarial provincial y la utilidad de esta guía como punto de encuentro entre negocios y consumidores.

La guía vuelve a contar con una amplia representación de sectores como comercio, hostelería, construcción, servicios, nuevas tecnologías o instalaciones, reflejando la diversidad y vitalidad del tejido empresarial de la provincia. Eurocaja Rural valora especialmente este carácter transversal, que permite que la iniciativa beneficie a empresas de todos los tamaños y ámbitos de actividad.

La publicación estará disponible en formato papel y digital, incorporando un buscador avanzado que facilitará la consulta de todas las ofertas. Además, las promociones podrán consultarse también a través de la web de CEOE-CEPYME Guadalajara.

Un año más, Eurocaja Rural reafirma su apoyo a este proyecto, convencida de que la colaboración entre instituciones, empresas y entidades financieras es esencial para seguir impulsando el crecimiento económico y el bienestar social en la provincia de Guadalajara.