P3 impulsa un nuevo desarrollo logístico en Illescas: 400.000 m², energías verdes y atención al riesgo de las cargas de fuego

El gestor de proyectos logísticos P3 ha adquirido un terreno de 400.000 metros cuadrados en el término municipal de Illescas (Toledo) para la ejecución de diferentes plataformas que contendrán nuevas iniciativas empresariales con una extensión entre 15.000 y 150.000 metros cuadrados.

La empresa promotora ha definido al proyecto P3 Illescas Norte como un desarrollo "llave en mano, moderno y flexible". El espacio dispondrá de capacidad de ampliación y será diseñado para adaptarse a los requerimientos de uno o varios inquilinos.

El suelo albergará proyectos modulables según las necesidades de las empresas que apuesten por este emplazamiento. Además, incorporará oficinas y contará con grandes centros de almacenamiento y distribución con orientación regional, nacional y hasta continental.

El calendario de construcción se activará a medio plazo, una vez se definan las necesidades de los futuros inquilinos. Las obras de urbanización y planificación urbanística comenzarán próximamente. La operación ha contado con el respaldo de Urban CM —como agente urbanizador— y el despacho de abogados Pérez-Llorca.

Javier Mérida, director general de P3 en España, señala que P3 Illescas Norte responde "a la creciente demanda de grandes plataformas logísticas en la región desde un enclave de primer nivel como Plataforma Central Iberum Norte", una infraestructura presentada este jueves por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño.

El municipio del norte de la provincia de Toledo emerge como "uno de los grandes polos logísticos del país", una condición que se alimenta con nuevos desarrollos de "alta calidad, concebidos para adaptarse con precisión a las necesidades operativas de cada cliente".

Estos activos se ubicarán en Plataforma Central Iberum Norte, uno de los nodos logísticos más relevantes de España. Situada en el tercer anillo del corredor sur de Madrid, a unos 40 minutos de la capital, la zona ofrece una conectividad excepcional mediante vías terrestres de alta capacidad como las autovías A-42 y CM-41, y la autopista la AP-41.

P3 Illescas Norte se integra en la zona de concentración logística de mayor crecimiento de la península ibérica, especialmente atractivo para empresas de comercio electrónico y minorista: disfruta de una fuerte presencia de compañías asiáticas, de empresas externas que gestionan la logística de otras y de industria ligera con necesidades de almacenamiento.

Asimismo, Illescas cuenta con una fuerza laboral cualificada, un entorno administrativo favorable para desarrollos urbanísticos y una infraestructura multimodal que conecta la región por tren con el Puerto de Valencia, el principal del Corredor Mediterráneo y el cuarto más importante de Europa.

Con esta operación, P3 consolida su posición de liderazgo en Illescas con todo su porfolio alquilado. Actualmente, la compañía cuenta en la zona con seis activos y una superficie bruta alquilable de más de 250.000 metros cuadrados, lo que le convierte en el mayor propietario de superficie logística de la zona.

Características técnicas

Las plataformas por construir "incorporarán soluciones sostenibles y energéticamente eficientes". Además, dispondrán de una capacidad de generación de energía renovable de 10 kilovatios pico por cada 1.000 metros cuadrados e integrarán iluminación led, instalaciones fotovoltaicas y otras tecnologías orientadas a reducir el impacto ambiental.

En la misma línea, se prevé que garanticen "altos estándares de confort y bienestar para los ocupantes". Desde P3 explican que su futuro parque "estará diseñado para riesgo alto 8, lo que permitirá albergar una amplia tipología de mercancías con elevadas cargas de fuego".

En el plano operativo, la configuración de los muelles de carga y el resto de especificaciones técnicas se ajustarán a las necesidades de cada cliente. En todo caso, dispondrá de amplias playas de maniobras y una altura libre de 11,3 metros, lo que asegura un alto rendimiento logístico.