El Parque Comercial Abadía celebra su II Carrera Solidaria a beneficio del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo

El Parque Comercial Abadía de Toledo vuelve a demostrar su compromiso con la sociedad toledana organizando este sábado, 11 de abril, la II Carrera Solidaria Parque Comercial Abadía & Hospital de Parapléjicos de Toledo, una cita deportiva y solidaria que busca reunir a familias, deportistas y ciudadanos en torno a una causa común: apoyar la labor del prestigioso Hospital Nacional de Parapléjicos.

La prueba dará comienzo a las 11:00 horas en el propio aparcamiento de superficie del Parque Comercial Abadía, con un recorrido pensado para todas las edades y condiciones físicas.

La carrera cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo y la Diputación de Toledo, que han colaborado activamente en el montaje y decorado de esta jornada deportiva, enmarcada en el año conmemorativo de Ciudad Europea del Deporte 2025.

Modalidades y horarios

11:00 h – Carrera Absoluta: distancia de 4,3 km.

11:30 h – Carrera Infantil SUB-12: para niños de 7 a 12 años, 600 m.

11:45 h – Carrera Infantil SUB-7: para niños hasta 6 años, 300 m.

12:00 h – Marcha Solidaria: distancia de 2 km, sin carácter competitivo.

Además, quienes deseen colaborar sin participar presencialmente podrán hacerlo a través del "Dorsal Cero", con una aportación de 6 euros.

El plazo de inscripción finaliza el jueves 9 de abril a las 23:59 horas o al alcanzar el límite de 300 participantes. La cuota es de 6 euros para todas las distancias, misma cantidad establecida para el Dorsal Cero. Las inscripciones se gestionan exclusivamente a través de la web www.deporchip.com.

Recogida de dorsales y camiseta

Los participantes podrán recoger su dorsal y la camiseta conmemorativa de la prueba en el Parque Comercial Abadía en los siguientes horarios:

Viernes 10 de abril: de 16:00 a 20:00 h.

Sábado 11 de abril: de 09:00 a 10:30 h.

Premios y obsequios

Carrera Absoluta: trofeo y premios en especie para los tres primeros clasificados (categorías femenina y masculina).

Carreras Infantiles SUB-7 y SUB-12: trofeo y premios en especie para los tres primeros clasificados (sin distinción de género). Todos los niños inscritos recibirán medalla.

Todos los participantes obtendrán camiseta del evento incluida en la bolsa del corredor.

Al término de la entrega de trofeos se celebrará un sorteo de regalos patrocinado por los operadores del Parque Comercial Abadía.

Carrera solidaria

Por su parte, Raquel Fernández, gerente del Parque Comercial Abadía, ha expresado su "orgullo por celebrar la segunda edición de esta carrera solidaria, que nace con la vocación de quedarse y crecer".

"El Hospital Nacional de Parapléjicos es un símbolo de Toledo y un referente mundial, y cualquier grano de arena que podamos aportar es poco. Queremos que el deporte, la familia y la solidaridad se den la mano este sábado en el Parque Comercial Abadía. Invito a todos los toledanos y toledanas a participar, ya sea corriendo, andando o con el dorsal cero. Agradecemos profundamente el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación, así como la presencia de la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y Guardia Civil, que harán las delicias de los más pequeños. Entre todos haremos que esta causa tenga el mayor impacto posible. Gracias a los operadores del parque, a los patrocinadores y, sobre todo, a cada persona que se inscribe por poner su granito de arena", ha afirmado.

De su lado, Sagrario Carabaño, directora de Gestión del Hospital Nacional de Parapléjicos, ha mostrado su agradecimiento por la iniciativa, que "contribuye a visibilizar la labor investigadora, asistencial y humana del hospital y a mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular".