La Despensa Supermercados impulsa la Escuela de Reponedores para favorecer la inclusión laboral en Toledo

La Despensa Supermercados continúa avanzando en su compromiso con el desarrollo social sostenible de Castilla-La Mancha a través de la Escuela de Reponedores, una iniciativa que combina formación profesional de calidad y oportunidades reales de empleo para jóvenes con discapacidad intelectual que presentan especiales dificultades de acceso al mercado laboral.

Un total de quince jóvenes procedentes de distintos municipios de la provincia de Toledo participan actualmente en este itinerario formativo desarrollado bajo una metodología dual que integra formación teórica especializada y prácticas en tienda. El programa ha sido diseñado bajo los estándares y criterios de calidad de la propia empresa, garantizando que las personas participantes adquieran las competencias técnicas y personales necesarias para desempeñar un oficio cada vez más demandado dentro del sector de la industria alimentaria, un entorno empresarial altamente competitivo y exigente.

La iniciativa responde a una doble estrategia. Por un lado, facilita el acceso a formación profesional adaptada y a itinerarios reales de inserción laboral para personas en situación de vulnerabilidad. Por otro, permite a la empresa incorporar profesionales formados y evaluados según sus propias necesidades operativas, reforzando una planificación eficiente de recursos humanos.

El proyecto se desarrolla bajo la coordinación y colaboración técnica del Grupo de Entidades Sociales CECAP, a través de sus herramientas especializadas Fundación CIEES y el Servicio de Capacitación CECAP, consolidando un modelo de cooperación eficaz entre empresa y tercer sector que genera impacto tangible en el territorio.

Uno de los aspectos diferenciales de la Escuela de Reponedores es su implantación territorial. Las personas beneficiarias avanzan en su itinerario formativo incorporándose a las tiendas ubicadas en sus propios municipios, lo que permite responder a sus necesidades de empleabilidad en el entorno cercano y reducir barreras de movilidad que, en muchos casos, suponen un obstáculo añadido para el acceso al empleo. La proximidad territorial se convierte así en un elemento clave para garantizar la igualdad de oportunidades.

Bruna Silva, responsable del Área de Expansión y Desarrollo del Grupo de Entidades Sociales CECAP, valora muy positivamente esta alianza estratégica y señala que “la Escuela de Reponedores demuestra que cuando empresa y tercer sector trabajan desde la planificación y la confianza mutua, es posible generar oportunidades reales y sostenibles. Con La Despensa Supermercados hemos construido un modelo que responde a necesidades empresariales concretas y, al mismo tiempo, abre puertas profesionales a jóvenes con talento que necesitaban una oportunidad estructurada y de calidad”.

Vicente Barchino, director de recursos humanos de La Despensa Supermercados, destaca también el apoyo de los compañeros de cada tienda a la hora de acoger e integrar a los jóvenes con especiales dificultades para acceder al mercado laboral, poniendo en valor su desempeño y ganas de aportar valor a la compañía y a la experiencia de compra de nuestros clientes.

"Vicente Barchino, director de Recursos Humanos de La Despensa Supermercados, ha subrayado la importancia del compromiso de toda la plantilla en este proyecto: “La acogida y el acompañamiento que nuestros equipos brindan en cada tienda son fundamentales para garantizar una integración real y efectiva. Nuestros compañeros no solo facilitan el aprendizaje técnico, sino que crean un entorno de apoyo y confianza que permite a estos jóvenes desarrollar todo su potencial”. Asimismo, ha puesto en valor “la actitud, el compromiso y las ganas de aportar que demuestran los participantes en su día a día”

Con esta iniciativa, La Despensa Supermercados refuerza su posicionamiento como empresa comprometida con el territorio, demostrando que la responsabilidad social integrada en la estrategia corporativa genera crecimiento, competitividad y oportunidades reales de inclusión laboral.