La Despensa Supermercados y la ONG de Cipriano renuevan su colaboración solidaria en la ciudad de Toledo

La Despensa Supermercados ha renovado su compromiso solidario con la ONG Socorro de los Pobres, conocida popularmente como la ONG de Cipriano, dentro de su plan de donaciones contra el desperdicio alimentario.

Según ha informado la compañía en una nota de prensa, el acuerdo se enmarca en su proyecto "La Despensa Solidaria" y permitirá seguir apoyando a personas en situación de vulnerabilidad mediante la entrega de alimentos procedentes de sus establecimientos.

El acto de firma se ha celebrado este martes en Toledo con la presencia de Reyes Calvo, secretaria de la ONG. Por parte de la empresa han asistido, David García Lázaro, director de calidad y seguridad alimentaria, y Luis Aznal, director de comunicación y RSC.

En virtud de este acuerdo, los voluntarios de la organización recogerán semanalmente alimentos en cinco tiendas de la capital regional.

Además, la empresa mantendrá la entrega mensual de un vale de compra para facilitar la adquisición de los productos más demandados por las familias.

"Hay más necesidad"

Reyes Calvo ha expresado su agradecimiento por la renovación del acuerdo y por las donaciones recibidas, subrayando que "debido al aumento de las familias vulnerables, cada vez hay más necesidad".

Por su parte, David García Lázaro ha destacado "la loable labor" de la ONG y el compromiso de sus voluntarios, asegurando que esta implicación "nos obliga a seguir estando a su lado y atender a sus demandas".

La ONG fue fundada por Cipriano González, conocido como "el amigo de los pobres", y lleva más de cinco décadas repartiendo alimentos en Toledo. Tras su fallecimiento en abril de 2024, su legado solidario continúa activo a través de esta organización.

La Despensa Supermercados, empresa familiar de capital castellanomanchego, cuenta con 186 puntos de venta en varias provincias y cerca de 2.700 empleados, consolidándose como uno de los principales grupos de distribución alimentaria de la región.