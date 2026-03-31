Los supermercados Consum buscan 100 trabajadores en Castilla-La Mancha: sueldo de 1.400 € y opción de quedarse

Los supermercados Consum reforzarán su plantilla en Castilla-La Mancha de cara a la campaña de verano con la oferta de 100 empleos y salarios que superan los 1.400 euros brutos mensuales de entrada, en un contexto de crecimiento de la cooperativa en la región y con nuevos proyectos en marcha.

La compañía ha lanzado vacantes para las provincias de Albacete (64), Ciudad Real (28) y Cuenca (8), dentro de una campaña nacional que suma cerca de 3.800 contrataciones en sus más de 500 supermercados.

Las ofertas están disponibles desde esta semana y se centran principalmente en tareas operativas en tienda, aunque también incluyen puestos en logística y oficinas.

Condiciones salariales

Consum ofrece jornadas completas y parciales, con un salario inicial superior a 1.400 euros brutos al mes, que supera los 1.600 euros cuando el trabajador pasa a ser socio.

Además, los empleados participan en los beneficios de la cooperativa y perciben intereses por sus aportaciones al capital social.

Tras la última subida del 2,9 % aplicada en febrero, la plantilla acumula un incremento salarial del 20 % en los últimos cuatro años.

Verano... y más

El periodo de contratación se extiende desde principios de abril hasta finales de septiembre, coincidiendo con la campaña de verano.

Según la cooperativa, existe posibilidad de continuidad, ya que el 38 % de las personas contratadas el pasado verano —más de 1.300— sigue trabajando en la empresa.

Sin experiencia

Para optar a los puestos se requiere título de la ESO, orientación al cliente, trabajo en equipo y residencia cercana, sin necesidad de experiencia previa, ya que Consum facilita formación.

En Castilla-La Mancha, la cooperativa cuenta con más de 90 establecimientos y más de 900 trabajadores, y realizó compras a proveedores regionales por valor de cerca de 170 millones de euros en 2024.

Además, avanza en la construcción de una plataforma logística en el Parque Tecnológico de Noblejas (Toledo), que podría entrar en funcionamiento en 2027, y prevé abrir dos nuevos supermercados en 2026 en Ciudad Real y Ocaña.