La Fundación Globalcaja refuerza su colaboración con la Junta de Cofradías de Albacete en torno a la Semana Santa

La Fundación Globalcaja ha afianzado su compromiso con Albacete y sus tradiciones al sellar una nueva colaboración con la Junta de Cofradías, brindando así su apoyo a las 15 cofradías y hermandades que hacen posible esta celebración, una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.

Herminio Molina y Antonio Martín, presidente de la Fundación Globalcaja y de la Junta de Cofradías de Albacete, respectivamente, han sido los encargados de rubricar este acuerdo de colaboración, que "refuerza la implicación" de la entidad en una tradición que forma parte del patrimonio cultural y social del territorio y que tiene un "indudable" impacto social y económico en la ciudad, ha informado la entidad en nota de prensa.

Desde la Fundación Globalcaja subrayan que "preservar las tradiciones es también una forma de cuidar del territorio", al entender que estas manifestaciones "contribuyen a fortalecer la identidad, la cohesión social y el sentimiento de pertenencia".

Con esta colaboración, la Fundación Globalcaja extiende su apoyo a todas las actividades que realiza la Junta de Cofradías en torno a esta celebración religiosa, como son la Semana de Música Sacra que ha ofrecido nueve conciertos gratuitos abiertos a toda la ciudadanía, la exposición fotográfica que pudo visitarse en el Museo Municipal, publicaciones como la revista 'Cirineo' o la ornamentación de la ciudad.

Por último, la entidad reconoce así la implicación de los cerca de 10.000 cofrades que con su participación mantienen viva esta tradición.