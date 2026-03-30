Un conocido outlet de marcas de lujo abre una tienda de 2.000 metros cuadrados en Albacete: rebajas de hasta el 50 %

Half Price, el outlet polaco especializado en moda, calzado y productos de marcas de lujo con rebajas que alcanzan el 50%, aterriza en el Centro Comercial Imaginalia de Albacete con una tienda de unos 2.000 metros cuadrados justo al lado de MediaMarkt y frente a la zona de aparcamiento principal.

Propiedad del Grupo CCC, esta compañía que ya cuenta con 15 tiendas en España, funciona bajo el exitoso modelo de tiendas estadounidenses como T.J. Maxx o Ross. No es un outlet convencional, sino un gran almacén multimarca donde la oferta cambia constantemente.

El inventario se renueva cada semana, es decir, lo que puedes encontrarte hoy podría no estar mañana, convirtiendo cada visita a Half Price en una "caza del tesoro" para los consumidores.

Plano del centro comercial Imaginalia de Albacete donde se observa la ubicación de la nueva tienda de Half Price. Imaginalia-albacete.com

Su nuevo establecimiento en Albacete, que abrió sus puertas hace tan solo unos días, alberga miles de referencias organizadas por departamentos que facilitan la experiencia de compra. En sus etiquetas, los albaceteños podrán comprobar siempre dos precios: el "precio sugerido" (SCD) por el fabricante y el precio final de Half Price.

Dentro del amplio catálogo con más de 3.000 marcas, ofrecen artículos de ropa para mujer, hombre y niños de firmas de alta gama como Gucci, Valentino o Prada, junto a marcas urbanas y deportivas de referencia como Adidas, Nike y Calvin Klein.

También disponen de productos para el hogar, decoración y accesorios de cocina que se complementan con secciones de cosméticos, juguetes, accesorios para mascotas y snacks gourmet de todo el mundo.

El horario de apertura al público en Albacete será de lunes a sábado de 10:00 horas a 22:00 horas. Con esta reciente apertura, la marca polaca, que llegó a nuestro país en 2024, consolida su estrategia de expansión que busca alcanzar la cifra de 50 tiendas en España. Quién sabe si la siguiente también se establecerá en Castilla-La Mancha.