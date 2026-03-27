Solagro, reconocida su "excelencia técnica" en la inauguración de la vanguardista cooperativa Santiago Apóstol

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este viernes las nuevas instalaciones de la Cooperativa Santiago Apóstol de Montealegre del Castillo (Albacete), un proyecto de modernización integral que sitúa a la entidad en la vanguardia del sector vitivinícola y en el que la ingeniería Solagro ha recibido el reconocimiento a su "excelencia técnica" por su "valiosa participación en el desarrollo de esta actuación estratégica".

La intervención ha permitido dotar a la cooperativa de un innovador modelo de arquitectura circular, inspirado en la morfología de la uva y en la conexión con el terruño, incorporando el círculo como elemento vertebrador del diseño para optimizar los procesos productivos, mejorar la eficiencia energética y proyectar una imagen alineada con la innovación del sector agroalimentario, ha destacado la compañía en nota de prensa.

El proyecto contempla la ampliación y modernización de las instalaciones mediante la implantación del sistema de fermentación Hércoles y la automatización integral del proceso enológico, reforzando la competitividad de la entidad y su posicionamiento como una de las bodegas más avanzadas del ámbito regional.

Durante el acto se ha puesto en valor el esfuerzo inversor realizado y el respaldo institucional a un proyecto que contribuye al desarrollo del medio rural y a la modernización del tejido cooperativo.

Desde la cooperativa han agradecido la confianza depositada en el equipo técnico responsable del proyecto, destacando el compromiso del presidente de la entidad, Andrés Constan; su gerente, Eloy Sánchez; el consejo rector y el conjunto de socios y socias, cuyo impulso ha permitido materializar una infraestructura que representa una apuesta decidida por la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad.

Un momento de la visita de Emiliano García-Page a la cooperativa Santiago Apóstol.

El acto también ha contado con la presencia del alcalde de Montealegre del Castillo, Joaquín Martínez Díaz; del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; así como de representantes institucionales y profesionales del sector que han participado en el desarrollo de una instalación llamada a convertirse en referencia dentro de la industria vitivinícola.

"Con esta actuación, la Cooperativa Santiago Apóstol consolida su estrategia de crecimiento basada en la modernización tecnológica y la mejora continua, mientras que Solagro refuerza su posicionamiento como socio estratégico en proyectos de ingeniería alimentaria avanzada orientados a mejorar la competitividad del sector agroalimentario" apuntan desde Solagro.