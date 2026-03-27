Emiliano García-Page entregando el galardón a Solagro.

Emiliano García-Page entregando el galardón a Solagro.

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Solagro, reconocida su "excelencia técnica" en la inauguración de la vanguardista cooperativa Santiago Apóstol

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha participado en este acto que ha tenido lugar en Montealegre del Castillo (Albacete).

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Julia Toledano
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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado este viernes las nuevas instalaciones de la Cooperativa Santiago Apóstol de Montealegre del Castillo (Albacete), un proyecto de modernización integral que sitúa a la entidad en la vanguardia del sector vitivinícola y en el que la ingeniería Solagro ha recibido el reconocimiento a su "excelencia técnica" por su "valiosa participación en el desarrollo de esta actuación estratégica".

La intervención ha permitido dotar a la cooperativa de un innovador modelo de arquitectura circular, inspirado en la morfología de la uva y en la conexión con el terruño, incorporando el círculo como elemento vertebrador del diseño para optimizar los procesos productivos, mejorar la eficiencia energética y proyectar una imagen alineada con la innovación del sector agroalimentario, ha destacado la compañía en nota de prensa.

El proyecto contempla la ampliación y modernización de las instalaciones mediante la implantación del sistema de fermentación Hércoles y la automatización integral del proceso enológico, reforzando la competitividad de la entidad y su posicionamiento como una de las bodegas más avanzadas del ámbito regional.

Antonio Serrano, en una foto en su viñedo en Villarrobledo (Albacete).

Durante el acto se ha puesto en valor el esfuerzo inversor realizado y el respaldo institucional a un proyecto que contribuye al desarrollo del medio rural y a la modernización del tejido cooperativo.

Desde la cooperativa han agradecido la confianza depositada en el equipo técnico responsable del proyecto, destacando el compromiso del presidente de la entidad, Andrés Constan; su gerente, Eloy Sánchez; el consejo rector y el conjunto de socios y socias, cuyo impulso ha permitido materializar una infraestructura que representa una apuesta decidida por la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad.

Un momento de la visita de Emiliano García-Page a la cooperativa Santiago Apóstol.

Un momento de la visita de Emiliano García-Page a la cooperativa Santiago Apóstol.

El acto también ha contado con la presencia del alcalde de Montealegre del Castillo, Joaquín Martínez Díaz; del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; así como de representantes institucionales y profesionales del sector que han participado en el desarrollo de una instalación llamada a convertirse en referencia dentro de la industria vitivinícola.

"Con esta actuación, la Cooperativa Santiago Apóstol consolida su estrategia de crecimiento basada en la modernización tecnológica y la mejora continua, mientras que Solagro refuerza su posicionamiento como socio estratégico en proyectos de ingeniería alimentaria avanzada orientados a mejorar la competitividad del sector agroalimentario" apuntan desde Solagro.