Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha e Iberdrola impulsan comunidades solares para ahorrar en la factura

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha e Iberdrola han reforzado su alianza para promover las comunidades solares como una herramienta de ahorro y sostenibilidad en el medio rural castellanomanchego.

Ambas entidades han celebrado un encuentro informativo, enmarcado en el convenio de colaboración que mantienen, en el que han participado más de medio centenar de responsables y socios de cooperativas de la región. El objetivo ha sido acercar nuevas soluciones energéticas basadas en el autoconsumo colectivo.

Durante la jornada, celebrada en formato online, se ha explicado que quienes se sumen a una comunidad solar pueden reducir su factura eléctrica hasta un 30 %, sin necesidad de realizar inversión inicial ni acometer instalaciones, y sin estar sujetas a permanencia.

El modelo permite acceder a energía renovable de proximidad siempre que la vivienda o la cooperativa se encuentre a menos de cinco kilómetros de la instalación y se sea cliente de Iberdrola.

La adhesión puede realizarse tanto en puntos de atención como a través de la web o del teléfono habilitado por la compañía.

Oportunidad estratégica

El director general de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, ha destacado que "la transición energética supone una oportunidad estratégica para nuestras cooperativas, que pueden optimizar sus costes y contribuir activamente a la reducción de emisiones".

Por su parte, el delegado institucional de Iberdrola en la región, Óscar Narros, ha señalado que "el desarrollo de comunidades solares facilita el acceso a energía renovable, no solo para empresas y profesionales del entorno rural, sino a vecinos y cooperativistas, contribuyendo así a dinamizar el territorio y reforzar la competitividad de sectores clave para la economía de Castilla-La Mancha".

La sesión también ha contado con la intervención de Álvaro García García, jefe de producto de Comunidades Solares de Iberdrola, quien ha presentado casos prácticos y ha explicado el funcionamiento de estas soluciones.

Acceso sin inversión

Iberdrola ha recordado mediante una nota de prensa que fue pionera en integrar el autoconsumo en su oferta en 2015, apostando por la electrificación de la economía y la mejora de la eficiencia energética.

Posteriormente, en 2019, incorporó el autoconsumo colectivo para facilitar el acceso a este modelo a los ciudadanos que residen en edificios, donde la instalación de paneles solares resulta más compleja.

Además, los clientes pueden beneficiarse del denominado Plan Solar, "una tarifa de electricidad competitiva en las horas en que no hay sol, momento en el que se necesita consumir mayor energía de la red".