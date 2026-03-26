Nuevo movimiento en la cúpula de Puy du Fou: el exministro Méndez de Vigo, propuesto como vicepresidente

El jurista Íñigo Méndez de Vigo, exportavoz del Gobierno durante el mandato de Mariano Rajoy y exministro de Educación, Cultura y Deporte, es la persona propuesta como nuevo vicepresidente de Puy du Fou España.

El Consejo de Administración del parque temático sobre la historia de España, ubicado en Toledo, ha acordado someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas, prevista para el próximo 24 de junio, su nombramiento como vicepresidente de la compañía.

Según ha explicado Puy du Fou España en una nota de prensa, Méndez de Vigo sustituirá en el cargo a Jesús Sainz, que tras diez años en la empresa pasará a ocupar el cargo de vicepresidente honorífico "en reconocimiento a su trayectoria y contribución".

Este relevo responde a la voluntad de "reforzar su órgano de gobierno con perfiles de amplia experiencia institucional y visión estratégica", en un momento de crecimiento del parque tras alcanzar en 2025 los 1,72 millones de visitantes y más de 70 millones de euros de facturación.

Vinculado al Partido Popular, Méndez de Vigo cuenta con una amplia trayectoria institucional tanto en España como en Europa. Fue ministro entre 2015 y 2018 y portavoz del Gobierno entre 2016 y 2018, durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Con anterioridad, ejerció como eurodiputado durante casi dos décadas y como secretario de Estado para la Unión Europea entre 2011 y 2015.

Licenciado en Derecho y letrado de las Cortes Generales, también ha desarrollado una carrera académica como profesor de Derecho Constitucional y Derecho Comunitario, además de participar en la elaboración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

"Profundo conocimiento"

El consejero delegado de Puy du Fou España, Olivier Strebelle, ha señalado: "Es un honor proponer la incorporación de Íñigo Méndez de Vigo como vicepresidente de Puy du Fou España. Su trayectoria institucional y su profundo conocimiento del ámbito cultural nos permitirá avanzar en la consolidación de Puy du Fou como uno de los grandes motores del turismo cultural y de ocio en España".

Asimismo, ha añadido: "Quiero, además, agradecer a Jesús Sainz todos estos años de gran dedicación, que han sido esenciales en el desarrollo del proyecto en España, y celebrar su continuidad como vicepresidente honorífico, cargo en el que seguro nos seguirá ayudando en nuestro crecimiento".

Este movimiento se enmarca en una etapa de cambios en la cúpula del parque toledano. En julio de 2025, la compañía relevó a Erwan de la Villéon como consejero delegado, cargo que pasó a ocupar Strebelle.

Meses después, en febrero de 2026, la empresa confirmó la presentación de una querella contra De la Villéon por "presuntas irregularidades" en su gestión.

Con este nuevo relevo en la vicepresidencia, Puy du Fou España continúa reconfigurando su dirección en plena fase de consolidación y crecimiento.