Globalcaja sorteará 100 premios de 50 euros entre las nuevas altas en Bizum a través de Ruralvía

Globalcaja ha impulsado una nueva promoción con la que quiere animar a sus clientes a utilizar Bizum a través de Ruralvía, de una forma sencilla y con recompensa. Esta campaña ha arrancado este mes de marzo y estará activa hasta el 30 de abril.

Durante este periodo, los clientes que se den de alta en Bizum a través de Ruralvía, o realicen una portabilidad desde otra entidad financiera, solo tendrán que hacer su primera operación -ya sea enviar o solicitar dinero- para entrar automáticamente en el sorteo de 100 premios de 50 euros, que se celebrará el próximo 12 de mayo.

La mecánica es simple y responde a una idea clara: facilitar que más personas prueben Bizum y descubran lo fácil que resulta incorporarlo a su día a día.

"Queremos que nuestros clientes vean lo sencillo y útil que es Bizum desde el primer momento. Con un solo envío o solicitud de dinero ya pueden participar en el sorteo y, además, empezar a utilizar una herramienta que cada vez está más presente en su vida cotidiana", señala Javier Díaz Miguel, responsable de Banca Digital y Soluciones de Cobros y Pagos de Globalcaja.

En este sentido, Díaz Miguel subraya que "Bizum no es solo una forma de enviar dinero entre amigos; se ha convertido en una solución completa que permite pagar compras online, gestionar gastos compartidos o incluso identificarse digitalmente sin complicaciones".

Una herramienta pensada para el día a día

Bizum permite enviar y recibir dinero de forma inmediata entre particulares, pagar en comercios electrónicos, hacer donaciones a ONG o gestionar pagos mediante códigos QR, como en el caso de la lotería.

A estas opciones se suman nuevas funcionalidades que responden a situaciones muy habituales, como repartir gastos de comidas, viajes o regalos entre varias personas, pagar suscripciones o realizar pagos recurrentes de forma cómoda. Además, con Bizum ID, los usuarios pueden identificarse en servicios digitales sin necesidad de introducir datos adicionales.

Con iniciativas como esta, Globalcaja continúa reforzando su apuesta por la digitalización, manteniendo siempre su foco en ofrecer un servicio cercano, práctico y adaptado a las necesidades reales de sus clientes.