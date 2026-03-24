Profesionales liberales, pymes y autónomos, "olvidados" por el decreto de Pedro Sánchez: "Ni siquiera aparecen en el BOE"

La patronal toledana tacha de "insuficiente" el decreto planteado por el Gobierno de España para paliar los estragos de la guerra de Irán. La publicación de las primeras medidas constituye "un primer paso positivo", asegura el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga. Sin embargo, el Ejecutivo yerra al “buscar un impacto rápido en el consumidor”, vaticina.

La batería de iniciativas anunciadas el pasado viernes repercutirán en el bolsillo del ciudadano en el corto plazo. "Nota el ahorro de unos 20 euros por depósito [de gasolina o diésel] y es algo que le parece bien". No obstante, "el problema llegará cuando la cadena de suministro falle porque los eslabones intermedios no tengan ayudas ajustadas a sus costes".

Ante las dudas por su potencial efectividad, la patronal de Toledo abrirá "una segunda fase de diálogo" con representantes de diferentes ramas de negocio. Son días de análisis porque “el Boletín Oficial del Estado (BOE) es complejo y un fin de semana no basta para identificar todo correctamente”. En todo caso, sobrevuela un recelo con el "diagnóstico" del Gobierno, una evaluación que, tal vez, "no coincide con la de la calle".

En próximas fechas, la patronal toledana mantendrá reuniones con los distintos sectores productivos "para estudiar al dedillo cada frase y operación económica del decreto". En el ámbito del transporte, la aplicación de la norma "deja 20 céntimos sin cubrir”; sus profesionales “se quejan de que el litro les ha subido 40 céntimos y la ayuda solo cubre la mitad".

La movilidad y el campo emergen como las actividades más damnificadas por la crisis de los combustibles y serán las primeras en valorar los efectos del reglamento con la patronal. Posteriormente, se citarán con las estaciones de servicio o las autoescuelas.

Además, habrá tiempo para atender la realidad de "aquellos que ni siquiera aparecen en el BOE y que parecen haber sido olvidados", una categoría en la que se incluyen los profesionales liberales, las pymes y aquellos autónomos "que requieren el vehículo de manera intensiva" y que notan un "notable incremento" en el coste de sus trayectos de ida y vuelta. Estos colectivos no disfrutan de las ayudas específicas a los transportistas, quienes añaden un descuento extra de 20 céntimos al gasóleo profesional.

Del mismo modo, incluirán a esa parte de la industria "que depende críticamente de estos combustibles para su producción".

Los costes llegarán a los precios

Desde Fedeto describen el escenario económico derivado del conflicto abierto en Oriente Próximo como una crisis de oferta, no de demanda. "Si los costes suben en cualquier punto de la cadena, el precio final acabará trasladándose al consumidor", vaticina su secretario general, quien estima que será —aproximadamente— dentro de un mes cuando "veremos si la cesta de la compra sube o no".

Madruga insiste en que "si la cadena de suministro no funciona y la crisis se alarga, la única medida efectiva es la bajada de impuestos". La patronal propone a la Administración renunciar a los ingresos crecientes derivados del precio al alza de insumos como los hidrocarburos: sin "descapitalizar al Estado", la idea que esbozan pasaría por "mantener una recaudación similar a la de 2025". La medida se concibe como un bálsamo para empresas y consumidores.

Entretanto, los empresarios recuerdan que la mitad del coste de la energía se corresponde con impuestos y que durante la turbulencia económica que provocó la guerra de Ucrania en 2022, "el Gobierno obtuvo unos ingresos extraordinarios por la inflación de unos 33.000 millones".

En el plan que Pedro Sánchez presentó en la Moncloa "se han asumido algunas rebajas fiscales solicitadas”, añade Madruga. Las mejoras se han centrado, fundamentalmente, en el IVA. No obstante, no se ha incluido la rebaja de los tramos del IRPF, una alternativa “que considerábamos más apropiada".

Desde la patronal remarcan que es "fundamental la deflactación del IRPF". El plan del empresariado consiste en ajustar los tramos y deducciones a la inflación "para evitar que un trabajador, al que le suben el salario para compensar el coste de la vida, acabe pagando más impuestos y cobrando menos en neto". Madruga prescribe la aplicación de retenciones más bajas para "combatir la pérdida de poder adquisitivo".

Las semanas venideras calibrarán el eco del conflicto en la economía española. "Debemos ser realistas: esta crisis puede durar y nos pilla en pleno año electoral", apunta Madruga.

Un horizonte político sombrío

Los empresarios rechazan "la intención de controlar los márgenes empresariales", un planteamiento que cree que parte del Gobierno central impulsa y que tildan de "comunismo" y de propuesta sin "encaje en nuestro ordenamiento jurídico".

Madruga reprocha la proyección del "mensaje de que el empresario sube los precios injustamente para enriquecerse", un argumento que se aprovecharía para un mayor control de la iniciativa privada desde el sector.

Manuel Madruga es el secretario general de Fedeto. Javier Longobardo

"Pedimos que recauden lo mismo que en 2025 o que ajusten una subida a un porcentaje razonable de un 3 %, pero que no culpen al empresario: los precios no suben por la ley de oferta y demanda, sino porque la energía encarece todo el proceso", comenta.

Otra disposición que considera intervencionista es la "injerencia" de la Administración en los precios del alquiler y la vivienda. "Ataca directamente a la clase media y al pequeño propietario", dice Madruga, al tiempo que abunda en que la inmensa mayoría del parque se encuentra en manos de particulares y que son los problemas con la okupación el catalizador del que se benefician mercados alternativos como el de los pisos turísticos o el alquiler por habitaciones.

Por otra parte, anticipa que en las próximas negociaciones de los convenios colectivos "se dirá que los salarios se quedan atrás". Pero, "si subimos los salarios de forma desproporcionada sobre unos costes ya inflados, crearemos una espiral peligrosa", alerta. Fedeto receta "inteligencia y unidad", pide a los sindicatos "no ponerse de perfil ni del lado del Gobierno y escuchar a los sectores afectados".

Una subida sostenida de los costes implica "el riesgo real" de pérdida de puestos de trabajo. "El Gobierno debe ver que la realidad de nuestros costes habituales se ha disparado", subraya Madruga.

Asimismo, la inminente llegada de la Semana Santa “va a distorsionar” la economía y los precios de forma coyuntural. El llenazo que se espera en hospedajes o restaurantes anticipa un episodio puntual de inflación. "Ni el Gobierno ni nosotros sabremos distinguir qué parte de la subida deriva del turismo y qué parte del incremento de los costes de producción".

Al respecto, desde la organización sugieren la posibilidad de desarrollar una línea de "ayudas específicas" para el sector turístico, una petición que surge de los observados "descensos de visitantes" en ciudades tan importantes para el sector en Castilla-La Mancha como Toledo o Cuenca.

La situación regional

La patronal considera que el tejido productivo de Castilla-La Mancha es "un reflejo de España", aunque refiere que la comunidad autónoma no dispone de los “resortes” de la Comunidad de Madrid, Cataluña o el País Vasco para "sortear mejor la crisis". El sector agroalimentario y la logística son dos sectores que "tienen un peso enorme" en la región "y ambos dependen totalmente de la energía".

Madruga trata de "ser positivo" ante la inestabilidad surgida. "No digo que estemos en una crisis insoportable, pero es necesario actuar ya", detalla. El representante de los empresarios toledanos convoca a los gobernantes regionales, "con los que mantenemos un diálogo social fluido", a trasladar la realidad del tejido productivo ante el Gobierno central, "que es quien tiene las competencias de calado".

La sombra del conflicto amarga "un momento dulce, con crecimiento, confianza empresarial y exportaciones al alza". El punto de partida se adivina favorable, pero "esta situación nos deja inermes", concluye.