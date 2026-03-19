Tres de cada cuatro empresas de Castilla-La Mancha ganaron dinero en 2024 pese a la baja productividad por empleado

La productividad de los trabajadores de Castilla-La Mancha es una de las más bajas del país. Javier Longobardo

La radiografía de la actividad empresarial de Castilla-La Mancha muestra dos realidades claramente diferenciadas dentro de la comunidad autónoma. Por una parte, el número de sociedades por habitante es el más bajo del país; también la productividad de los trabajadores es una de las más bajas de España. Sin embargo, las compañías de la región presumen de altos niveles de rentabilidad y, en el caso de la provincia de Toledo, del mayor aumento de compañías fundadas desde la pandemia.

El informe Análisis económico-financiero de la empresa española 2025, un estudio publicado por Unicaja y elaborado por Analistas Económicos de Andalucía, estima la existencia de 58,7 empresas por cada millar de habitantes, una ratio inferior a la del promedio nacional: en el conjunto de España, este indicador se sitúa en 66,9 empresas.

A finales de 2024, la región contaba con casi 124.000 sociedades, el 3,8 % de todas las empresas del país. La provincia de Toledo concentra el 35,5% del tejido productivo regional, con 43.777 mercantiles. Ciudad Real añade 28.437 compañías (23 %) y Albacete otras 24.868 (20,1 %). La contribución de Guadalajara se concreta en 13.534 entidades (11 %); Cuenca cuenta con 12.870 firmas (10,4 %).

El informe detalla la composición sectorial del tejido productivo de Castilla-La Mancha. Más de la mitad prestan servicios no comerciales (66.195 empresas), el 23 % de las compañías se dedican al comercio (28.352 empresas), el 15,3 % a la construcción (18.872 empresas) y el 8,2 % a la industria (10.067 empresas).

La evolución de los grandes sectores "revela un crecimiento interanual generalizado en los servicios no comerciales en todas las provincias, destacando el incremento alcanzado en Guadalajara (3,3 %)". Respecto a 2023, el número de empresas de los servicios no comerciales han aumentado un 1,6 %: dentro de este sector destaca el impulso de las actividades inmobiliarias (6,3 %) y de las empresas de construcción (1,6%), dos datos que se relacionan con las cifras emergentes de la vivienda en la comunidad autónoma.

"Por el contrario, las empresas industriales (-1,4 %) y las comerciales (-2 %) sufrieron un retroceso", ha explicado el informe.

Baja productividad, alta rentabilidad

La productividad media de un trabajador de Castilla-La Mancha ha alcanzado los 212.521 euros en 2024. Canarias (173.165 euros), Extremadura (186.923 euros), Baleares (187.876 euros) y Andalucía (201.415 euros) fueron las únicas regiones en las que los ingresos por empleado resultaron más bajos. La media nacional alcanzó los 262.730 euros, más de 50.000 euros que en la región.

Dentro de la comunidad autónoma, este indicador "oscila entre el mayor importe medio que se alcanza en Guadalajara (unos 258.300 euros) y el más moderado en Ciudad Real (unos 188.400 euros)".

Entretanto, el gasto medio por empleado "se sitúa en niveles similares, comprendido entre los 31.800 euros de Ciudad Real y los 33.900 euros de Guadalajara".

En 2023, tres de cada cuatro (74,3 %) empresas de Castilla-La Mancha generaron beneficios, lo que refleja un aumento de casi un punto porcentual respecto al año anterior, un dato que sitúa a las sociedades de la región por encima de la media de España (72,6 %).

Al respecto, "los sectores con mayores niveles de empresas con beneficios han sido el comercio (77,6 %) y la industria (76,5 %), en tanto que la menor proporción corresponde a la agricultura (71,5 %)", ha añadido el estudio.

Por provincias, la trayectoria más favorable del resultado se ha registrado en las empresas de Guadalajara, con un notable crecimiento tanto del resultado de explotación (56,8%) como del ejercicio (78,7%). Ambos parámetros también han mejorado en Albacete y Toledo.

Asimismo, "la ponderación sobre las ventas evidencia una mayor capacidad de generar beneficios las sociedades de Albacete, con el 7,4 % y 5,5 % del resultado de explotación y del ejercicio, respectivamente, [con alzas similares en las compañías] de Toledo (7,3% y 5,6%)".

Empresas pequeñas, pero dinámicas

El ritmo de creación de empresas ha despuntado en la provincia de Toledo, con un 26 % de alza y más de nueve puntos por encima de la media nacional (16,7%). "La dinámica societaria ha sido muy positiva en 2024 si se compara con lo acontecido en el promedio de los cinco últimos años (2020-2024)", ha añadido el diagnóstico elaborado por Unicaja.

La investigación, sin embargo, "destaca el elevado peso de las microempresas en Castilla-La Mancha". La región cuenta con 64.200 empresas sin asalariados. Otras 54.000 compañías tienen menos de diez empleados, “lo que supone que por cada mil empresas localizadas en la comunidad 955 son micro"; esto es, un 95,5 % del total.

En los escalones que concentran más volumen de mano de obra se contabilizan casi 1.800 firmas con entre 10 y 49 trabajadores (4 % del total) y apenas 657 empresas con más de medio centenar de empleados (0,5 %). "Este último segmento solo supone el 2,5 % del total nacional, frente a los porcentajes próximos al 3,8 % que registra sobre el conjunto de las empresas de la región y el resto de segmentos señalados".

El peso de cada sector

Desde la perspectiva sectorial, la industria registra un notable peso relativo sobre el tejido empresarial en las provincias de Albacete (9,5%), Cuenca (8,7 %) y Toledo (8,6 %). Solo La Rioja (9,6%), Álava (9,6%) y Navarra (9,0%), dos de ellas comunidades autónomas, presumen de un sector secundario más voluminoso.

En la misma línea, las iniciativas dedicadas a la construcción gozan de una representatividad más elevada en Ávila (17,6 %), Guadalajara (17,4 %) y Toledo (17,1 %), lo que ratifica a la periferia de la Comunidad de Madrid como el principal foco para esta actividad en la península. Dentro de la comunidad, "en construcción, excepto en Cuenca, se produce un incremento de las empresas, con Toledo como la más dinámica (2,4 %)".