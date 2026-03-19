La Despensa Supermercados renueva su apoyo al atleta paralímpico Omar Ortiz en su camino hacia Los Ángeles 2028

La Despensa Supermercados ha renovado su compromiso con el atleta paralímpico Omar Ortiz, reforzando así su apuesta por el deporte inclusivo y los valores de superación personal.

Gracias a este respaldo, Omar Ortiz ha logrado una destacada progresión durante la temporada 2025, mejorando significativamente sus marcas en todas las pruebas y batiendo los récords de España en 100, 400 y 800 metros dentro de la categoría T33.

Como resultado de este rendimiento, la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido (FEDPC) ha incorporado al atleta a su plan de seguimiento nacional. Este programa contempla su participación con la selección española en pruebas del circuito internacional Grand Prix, con el objetivo de lograr la clasificación internacional de cara al próximo Campeonato del Mundo.

De cara a la presente temporada, Omar Ortiz centra sus objetivos en los récords de Europa, actualmente establecidos en 16.98 (100 m), 1:00.81 (400 m) y 2:05.51 (800 m), acercándose cada vez más a su gran meta: competir en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

El patrocinio de La Despensa Supermercados cubre aspectos clave para su preparación deportiva, como los servicios de fisioterapia, entrenamiento en gimnasio, equipación, desplazamientos y gastos de competición.

El acuerdo se formalizó en un acto celebrado en la tienda de La Despensa Supermercados del barrio de Buenavista, en Toledo, con la presencia de Omar Ortiz; Juan Antonio Gómez, CEO de la compañía; y Luis Aznal, director de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa.

Durante el evento, Juan Antonio Gómez destacó la importancia de respaldar a personas que representan un ejemplo de superación y hábitos saludables: "Para el comité de responsabilidad social de La Despensa Supermercados, apoyar a ONG, entidades solidarias y deportistas no es solo una opción, sino un compromiso social, corporativo y voluntario para contribuir a la mejora social, económica y ambiental de la sociedad de forma ética y sostenible."

Por su parte, Omar Ortiz agradeció el apoyo recibido, subrayando que este patrocinio resulta fundamental en su preparación tanto para el próximo Campeonato del Mundo como para su camino hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Además del apoyo deportivo, la colaboración continuará a través del canal 'La Despensa Live', donde se dará continuidad a la serie audiovisual 'El canal de Omar'. En este espacio, el atleta —graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte— compartirá contenidos sobre entrenamiento, alimentación y hábitos de vida saludable, acercando su experiencia al público.

Con esta iniciativa, La Despensa Supermercados reafirma su compromiso con el deporte inclusivo y con la promoción de valores como el esfuerzo, la constancia y la vida saludable.

Sobre Omar Ortiz

Omar sufrió un accidente de moto que le dejó tres meses en la UVI, y cuando despertó, las secuelas le obligaron a renacer, a aprender de nuevo a hablar, leer, moverse, explica el atleta. Sin embargo, gracias a su fuerza de voluntad e instinto de superación logró salvar todas las barreras del camino.

"Tengo dos hijas y una mujer encantadora que me ayudan en todo. Consigo hacer cosas imposibles con ellas”

Como consecuencia del accidente sufrió tanto daños físicos como neurológicos. Se rompió la pelvis, el sacro, una vértebra cervical, entre otras cuestiones. Además, sufrió Isquemias cerebrales porque en el segundo paro al corazón que vivió, le faltó riego durante 5 minutos, aparte de los ataques epilépticos que sufre, aunque como él afirma, los tiene controlados.

La Despensa Supermercados

Es una empresa familiar de capital 100% castellano manchego, que opera bajo las enseñas: La Despensa, Ecofamilia y La Despensa Express (línea de franquicias).

Está presente con 185 puntos de venta repartidos por las provincias de Toledo, Ciudad Real, Albacete, Madrid, Cuenca y Ávila. Cuenta con un centro logístico de más de 30.000 metros en la provincia de Toledo.

El grupo empresarial genera cerca de 2.700 empleos y es el líder regional del sector de la distribución alimentaria en Castilla -La Mancha.