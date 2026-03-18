La empresa que explota la mina de wolframio de Abenójar quiere construir un depósito de explosivos para 10 toneladas

Detalle de las primeras excavaciones realizadas en el proyecto minero de El Moto, en Abenójar (Ciudad Real). David G. Maciejewski E. E.

La empresa Abenójar Tungsten, concesionaria de los derechos de explotación minera para la extracción de wolframio del proyecto El Moto, en el término municipal de Abenójar (Ciudad Real), ha solicitado autorización para la construcción de un depósito de consumo de explosivos con una capacidad máxima de almacenamiento de 9.950 kilos y 15.000 detonadores.

La finalidad del depósito de consumo de explosivos es la de guardar casi 10 toneladas de explosivos en uno de los polvorines y hasta 15.000 detonadores en una pistonera. Estos dos polvorines serán del tipo "semienterrados".

Para la explotación subterránea se utilizará el método de minado por barrenos largos con subniveles, adecuado para la extracción de cuerpos minerales masivos, de forma tabular.

Dada la calidad del macizo rocoso bajo el que se sitúa el yacimiento, se requerirán excavaciones de gran tamaño, ejecutadas mediante perforación y voladura con explosivos. Por este motivo, es necesario garantizar el suministro continuo de explosivos en el frente de mina.

Los promotores consideran que las necesidades de explosivo durante las 24 horas del día necesitan de un depósito de explosivos que agilice los trabajos de carga y disparo de las voladuras, al tiempo que facilite su puesta en obra de una manera fácil y segura.

De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Explosivos se pretende la instalación de medios de alarma adecuados, conectados a una central receptora de alarmas y a la Guardia Civil, y que sustituirán a los vigilantes de seguridad de explosivos. Así, la vigilancia del depósito, durante el tiempo en que no esté abierto para labores de carga y descarga, será desarrollada por un sistema electrónico de protección.

Según ha informado Europa Press, el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio por el que se somete a información pública esta propuesta. El plazo para formular alegaciones será de veinte días.

Un proyecto de calado europeo

La concesión minera El Moto, derivada del Permiso de Investigación Sol-1, fue otorgada a la empresa Mining Hill's por un período inicial de 30 años, con la posibilidad de dos prórrogas sucesivas de igual duración, hasta un máximo de 90 años. Abarca un total de 49 cuadrículas mineras, localizadas en los términos municipales de Abenójar y Almodóvar del Campo.

En noviembre de 2023, se formalizó la transmisión de dominio por arrendamiento de derechos mineros de la concesión a favor de la sociedad Abenójar Tungsten.

En marzo de 2025 la Comisión Europea declaró El Moto como estratégico para la extracción de wolframio: esta iniciativa pretende reducir la dependencia de este mineral estratégico que suele proceder de otros países de fuera del entorno de la Unión Europea.

La mina, ubicada en los parajes conocidos como La Virgen y La Peñuela, a unos siete kilómetros del núcleo urbano de Abenójar, será una explotación subterránea, con galerías similares a las de una red de metro.

De acuerdo a su estudio de factibilidad definitivo, este proyecto permitirá extraer 91 millones de toneladas de wolframio durante un periodo de 30 años, además de 1,2 millones de onzas de oro.

Se prevé que la mina cubra el 20 % de la demanda europea de wolframio y contribuya a reducir la dependencia de China —actualmente copa más del 80% del mercado global—. La actividad minera permitirá la creación de más de 500 empleos directos.