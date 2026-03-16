Arranca la quinta FP Dual Cooperativa para promover la incorporación laboral de 24 jóvenes en Castilla-La Mancha

Este lunes se ha inaugurado en Alcázar de San Juan el proyecto FP Dual Cooperativa, una iniciativa formativa que alcanza su quinta edición promovida por Globalcaja, a través de su Fundación Globalcaja HXXII y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, con la colaboración de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Fundación Globalcaja Desarrollos Agroalimentarios e IPEX.

El director general de Formación Profesional, José Rodrigo Cerrillo; la directora de Formación e Innovación de la Fundación, Dori Cañizares; el director general de Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real; y la concejala de Bienestar Social, Formación y Empleo, Patricia Benito, han dado la bienvenida a los 24 alumnos y alumnas de esta formación inmersiva que imparten profesionales expertos en las particularidades de las empresas cooperativas. Les ha acompañado Rafael Mendoza, responsable de Gestión Técnica Comercial de Globalcaja y primer ponente de la mañana.

La principal novedad de la edición actual es que la formación se imparte en un entorno inmersivo, con residencia del alumnado en Alcázar de San Juan durante todo el programa, ha informado la Fundación en un comunicado.

El cambio a formato de pernocta ha permitido que estudiantes de las cinco provincias de Castilla-La Mancha puedan acceder al programa en igualdad de condiciones, sin que la distancia suponga un impedimento. Benito ha dado al alumnado la bienvenida a la localidad, destacando la importancia de la formación para el futuro de los chicos y chicas que participan, así como la idoneidad de las instalaciones en las que se imparte.

Por su parte, Dori Cañizares les ha explicado que la Fundación, fruto del compromiso de Globalcaja con el territorio, promueve este programa con la Dirección General de FP de la Consejería de Educación con el objetivo de crear nuevas oportunidades laborales para el alumnado a la vez que poner en valor y apoyar a las cooperativas en nuestra región con la toma de contacto de nuevos talentos conocedores de las especificidades de estas empresas.

Cañizares ha dado las gracias a la Dirección General de FP por su disponibilidad y profesionalidad, así como a Cooperativas Agro-alimentarias e IPEX por su colaboración en esta iniciativa formativa. Juan Miguel del Real ha felicitado al alumnado por elegir formarse en el ámbito agroalimentario al ser uno de los principales pilares económicos de Castilla-La Mancha, que representa el 18 % del PIB regional y ofrece numerosas oportunidades laborales.

Del Real ha subrayado la necesidad de incorporar jóvenes cualificados para rejuvenecer el sector, necesitado de relevo generacional. En este sentido, ha destacado que la formación es imprescindible para afrontar los retos a los que se enfrenta el cooperativismo, entre los que se encuentra la digitalización. "Para nosotros es muy importante que hayáis decidido formaros e integraros en un sector que necesita aire fresco para seguir avanzando", ha señalado.

El turno de intervenciones lo ha cerrado José Rodrigo Carrillo, destacando que durante este programa el alumnado va a adquirir tanto competencias personales y profesionales, y subrayando la importancia de ambas para ser competente en un entorno laboral en el que "trabajamos para las personas".

El ámbito cooperativo, ha señalado, está muy relacionado con el consumo alimentario, muy relevante en Castilla-La Mancha por lo que es necesario "ser capaces de producir pero también de comercializar y exportar, es una conjunción muy útil". Sobre las cooperativas, ha resaltado que "son familias y son empresas" por lo que es necesaria la unión para que los productos puedan competir en el mercado, recomendando al alumnado que aprovechen estos días de formación de cara a su futuro profesional.

Prácticas al finalizar

El alumnado participante estudia ciclos formativos de grado superior de Comercio Internacional en el IES Federico García Lorca, Comercio internacional y Vitivinicultura en el IES Cencibel, Vitivinicultura en el IES Gregorio Prieto, Comercialización de productos agroalimentarios y Comercio internacional en el IES Fray Luis de León, Comercio internacional y Transporte y logística en el IES Brianda de Mendoza, y Transporte y logística en el IES Puerta de Cuartos.

Al término de la formación, el alumnado realizará prácticas en la región, donde podrá aplicar lo aprendido y adquirir experiencia profesional. En total son cerca un centenar los participantes en las cinco ediciones de este programa, que tiene una importante inserción laboral.

La FP Dual Cooperativa ofrece formación cualificada profesional al alumnado, armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y las cooperativas, lo que incrementa la posibilidad de conseguir una mejor y mayor inserción laboral.

Tiene como objetivo mejorar la cualificación del alumnado de la región que estudia Formación Profesional para incrementar sus opciones de empleabilidad a la vez que dar respuesta a la necesidad que tienen las cooperativas castellanomanchegas de contar con una cantera de profesionales que aporten conocimientos sólidos y actuales.

El programa busca construir un espacio de encuentro entre talento joven y cooperativas interesadas que beneficie a ambas partes y sirva para crear un mejor futuro, revitalizando el sector a la vez que apoyando la sostenibilidad de los municipios de la región.