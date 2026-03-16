La agencia Moody’s otorga la calificación A3 a Globalcaja: "Reconoce la solidez de nuestro modelo de gestión"

La agencia internacional de calificación crediticia Moody’s ha asignado a Globalcaja una calificación de depósitos a largo plazo de A3 con perspectiva estable, así como una evaluación crediticia base (BCA) de a3. Según la entidad, esto refleja la solidez de su perfil financiero y la estabilidad de su modelo de negocio.

En su análisis, la agencia pone en valor la fuerte posición de capital de la entidad financiera castelanomanchega, que considera una de sus principales fortalezas.

En este sentido, destaca que Globalcaja presenta niveles de capitalización muy elevados, con una ratio de capital total del 28,3 % a junio de 2025, claramente por encima del 11,7 % exigido por el supervisor.

Además, el informe señala que el requerimiento adicional de Pilar 2 de la entidad para 2025 se sitúa en el 1,125 %, uno de los más bajos del sector bancario español, lo que, según la agencia, refleja su sólido perfil de riesgo.

La agencia también resalta la solidez de la estructura de financiación y liquidez de la entidad, sustentada en una base amplia y estable de depósitos de clientes, que representan el 92 % de su financiación.

A ello se suma una ratio préstamos-depósitos del 68 % y una ratio de cobertura de liquidez (LCR) del 583 %, indicadores que reflejan su elevada capacidad para afrontar escenarios de tensión en la liquidez.

Gestión prudente

El informe subraya igualmente la calidad de los activos y la prudente gestión del riesgo de Globalcaja, que presenta una ratio de morosidad del 2,9 % a cierre de 2024 y niveles de cobertura del 148 %, muy por encima de la media del sistema financiero español.

Asimismo, la agencia destaca el perfil de riesgo relativamente bajo de la entidad, apoyado en un modelo de negocio centrado en la banca minorista y de proximidad, con una fuerte implantación en Castilla-La Mancha, especialmente en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca.

El informe también apunta que, aunque la solvencia de la entidad merecería un perfil financiero autónomo superior, la agencia limita su evaluación crediticia base al nivel de la calificación soberana de España, situada en A3 con perspectiva estable.

"Solvente, prudente y preparada"

El director general de Globalcaja, Pedro Palacios, ha asegurado que "esta calificación por parte de Moody’s reconoce la solidez de nuestro modelo de gestión y el trabajo que realizamos para mantener una entidad financiera solvente, prudente y preparada para seguir acompañando a nuestros clientes".

Palacios ha añadido que "este reconocimiento refuerza la confianza de clientes, socios e instituciones en Globalcaja y en un modelo de banca que sitúa a las personas en el centro de su actividad, con un firme compromiso con el desarrollo económico y social del territorio".