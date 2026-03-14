AdELAnte Castilla-La Mancha reconoce a Fundación Eurocaja Rural en la gala '10 Años Caminando Juntos'
El galardón ha sido recogido por el presidente de la corporación, Javier López Martín, en una gala que se ha celebrado en La Roda (Albacete).
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La Asociación de enfermos y familiares de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla-La Mancha, AdELAnte CLM, ha reconocido esta tarde a Fundación Eurocaja Rural en su gala '10 Años Caminando Juntos', destacando el trabajo que realiza para mejorar la vida de las personas que sufren ELA, proporcionando apoyo, sensibilización y recabando recursos en su lucha contra la enfermedad.
El presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha recogido esta distinción en una gala donde AdELAnte CLM celebraba su X Aniversario. Fundación Eurocaja Rural fue distinguida por su implicación y lucha contra la ELA, visibilizada en iniciativas como la Carrera Solidaria Contra la ELA, que la última edición obtuvo récord de inscripciones y recaudación (más de 5.300 inscripciones y 103.400 euros recabados). La recaudación obtenida fue íntegramente donada a las ocho entidades beneficiarias de esta acción solidaria: AdELANTE CLM, ADELA Madrid, ELA Castilla y León, ADELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA (Aragón), CanELA (Cantabria) y VencELA (La Rioja).
El Auditorio de la Casa de la Cultura en La Roda (Albacete) ha acogido este evento que contó con un programa que combinó actuaciones artísticas, testimonios personales y la entrega de distinciones a personas, diversas entidades sociales, profesionales del ámbito sanitario, voluntarios, personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), administraciones comprometidas con la causa, fundaciones y organizaciones que apoyan proyectos de atención sociosanitaria para pacientes.
"Esta celebración representa no solo un hito en el camino recorrido por AdELAnte CLM, sino también un estímulo a continuar trabajando por quienes sufren esta enfermedad y sus familiares. Un encuentro que ha servido para conmemorar esta década de compromiso, lucha y trabajo compartido", ha precisado la Fundación en nota de prensa.
La gala contó con la participación del subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, alcalde de La Roda y senador, Juan Ramón Amores; la vicepresidenta de AdELAnte CLM, María Inmaculada Blanco; y la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria de la JCCM, María Teresa Marín, así como la asistencia del presidente de AdELAnte CLM, David Amores, o el director general de Discapacidad de la JCCM, Francisco José Armenta, entre otras autoridades.