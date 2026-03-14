AdELAnte Castilla-La Mancha reconoce a Fundación Eurocaja Rural en la gala '10 Años Caminando Juntos'

La Asociación de enfermos y familiares de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla-La Mancha, AdELAnte CLM, ha reconocido esta tarde a Fundación Eurocaja Rural en su gala '10 Años Caminando Juntos', destacando el trabajo que realiza para mejorar la vida de las personas que sufren ELA, proporcionando apoyo, sensibilización y recabando recursos en su lucha contra la enfermedad.

El presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, ha recogido esta distinción en una gala donde AdELAnte CLM celebraba su X Aniversario. Fundación Eurocaja Rural fue distinguida por su implicación y lucha contra la ELA, visibilizada en iniciativas como la Carrera Solidaria Contra la ELA, que la última edición obtuvo récord de inscripciones y recaudación (más de 5.300 inscripciones y 103.400 euros recabados). La recaudación obtenida fue íntegramente donada a las ocho entidades beneficiarias de esta acción solidaria: AdELANTE CLM, ADELA Madrid, ELA Castilla y León, ADELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA (Aragón), CanELA (Cantabria) y VencELA (La Rioja).

El Auditorio de la Casa de la Cultura en La Roda (Albacete) ha acogido este evento que contó con un programa que combinó actuaciones artísticas, testimonios personales y la entrega de distinciones a personas, diversas entidades sociales, profesionales del ámbito sanitario, voluntarios, personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), administraciones comprometidas con la causa, fundaciones y organizaciones que apoyan proyectos de atención sociosanitaria para pacientes.

"Esta celebración representa no solo un hito en el camino recorrido por AdELAnte CLM, sino también un estímulo a continuar trabajando por quienes sufren esta enfermedad y sus familiares. Un encuentro que ha servido para conmemorar esta década de compromiso, lucha y trabajo compartido", ha precisado la Fundación en nota de prensa.

La gala contó con la participación del subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, alcalde de La Roda y senador, Juan Ramón Amores; la vicepresidenta de AdELAnte CLM, María Inmaculada Blanco; y la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria de la JCCM, María Teresa Marín, así como la asistencia del presidente de AdELAnte CLM, David Amores, o el director general de Discapacidad de la JCCM, Francisco José Armenta, entre otras autoridades.