Un gigante de las compras y el ocio echa a andar en Illescas (Toledo) y creará 800 empleos: "Está pensado para las familias"

El nuevo parque comercial y de ocio Señorío Plaza abre sus puertas este jueves 12 de marzo en Illescas (Toledo) tras una inversión superior a los 70 millones de euros. Llega con la ambición de convertirse en uno de los grandes polos comerciales del eje Madrid-Toledo, en una comarca en plena expansión demográfica como la Sagra.

El complejo se asienta sobre una parcela de 90.000 metros cuadrados, con más de 34.000 metros cuadrados de superficie comercial y alrededor de 1.300 plazas de aparcamiento, en una ubicación estratégica junto a la autovía A-42.

Promovido por Waika, Ordesa Building y Martínez de Aspe Arquitectos, y comercializado por Wit Retail, el proyecto reúne a más de 30 operadores que combinan comercio, restauración y ocio.

Entre las marcas presentes figuran Alcampo, Lidl, Action, Kiabi, Sprinter, Joma, JYSK, Homa, Max Colchón, Dormity, Toy Planet o Kiwoko, además de servicios como Feu Vert o Soloptical.

La oferta de restauración y entretenimiento refuerza el carácter familiar del complejo, con propuestas como Cines Odeón, una bolera, el parque infantil Magic Waho y restaurantes como Vips, Ginos, McDonald’s o 100 Montaditos, junto a cafeterías y espacios gastronómicos como Maki Toki, Bermellón o Kebabish.

En esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el retail leasing manager de Wit Retail, Iván Ortuzar, explica las claves de un complejo que prevé generar más de 800 empleos directos y atraer también a visitantes del sur de Madrid. "Hemos hecho el parque que queríamos y el parque que necesitaba La Sagra", asegura.

Iván Ortuzar, retail leasing manager de Wit Retail.

P. Señorío Plaza ha supuesto una inversión superior a los 70 millones de euros. ¿Qué otras cifras definen el proyecto?

R. Hemos conseguido la oferta comercial y de ocio más completa y equilibrada de la provincia de Toledo, con más de 34.000 metros comerciales sobre una parcela de 90.000 metros. Contamos con más de 30 locales de distintos segmentos.

Todo ello lo lideran dos grandes unidades de alimentación: un hipermercado Alcampo de casi 6.000 metros y un supermercado Lidl, que cubrirán la demanda de compra cotidiana. A esta oferta sumamos comercio especializado, servicios, moda, deporte e incluso el mundo de las mascotas.

Entre las marcas destacan Kiabi, Sprinter o Joma, un fabricante de la provincia de Toledo cuya incorporación para nosotros era muy importante. También estará Feu Vert, que cubrirá el segmento de taller y automóvil.

El hogar queda bien cubierto con cuatro enseñas nacionales e internacionales: JYSK y Homy, una cadena portuguesa que ha abierto sus primeras tiendas en Madrid y ahora llega también a la provincia de Toledo, además del sector del descanso con Dormitienda y Más Colchón.

P. También han apostado con fuerza por el ocio y el entretenimiento. ¿Qué oferta encontrará el visitante?

R. Este es un parque comercial moderno: hemos evolucionado el concepto de "parque de compras" hacia un espacio donde el cliente exige también entretenimiento, comodidad y accesibilidad.

La Sagra necesitaba una zona de ocio potente, porque muchos vecinos tenían que desplazarse a Toledo o Madrid para cubrir esa demanda familiar. Vamos a contar con diez salas de cine de la cadena Odeón, un cine muy moderno, líder en sonido y comodidad, con un sistema Atmos que permite una inmersión sensorial en la película.

Varias de las tiendas y restaurantes de Señorío Plaza.

El aparcamiento de Señorío Plaza.

Completamos la propuesta con una oferta de restauración muy amplia, desde cadenas internacionales como McDonald's hasta una zona de foodtrucks que será, además, un espacio de animación, con conciertos y eventos para familias y jóvenes. Incluso incorporamos una coctelería, una zona de lavandería autoservicio y, a futuro, un gimnasio que abrirá en pocos meses, además de gasolinera y puntos de recarga eléctrica.

En definitiva, hemos hecho el parque que queríamos y el parque que necesitaba la Sagra.

P. Con una oferta tan completa, ¿cuántos empleos directos e indirectos va a generar Señorío Plaza?

R. Esta es una parte clave del proyecto. Estos parques comerciales son grandes dinamizadores del comercio y de la calidad de vida.

Estimamos que, entre el empleo que generará el propio parque y el que mueve a diario un proyecto de esta envergadura, Señorío Plaza creará por encima de 800 empleos directos.

Al final, estos 34.000 metros implican mucho personal trabajando a diario y las marcas generan un tráfico muy relevante a nivel logístico y de suministros.

P. La Sagra es una zona pujante y muy bien comunicada con Madrid y Toledo. Más allá de la accesibilidad, ¿cuál diría que es el factor diferencial de Señorío Plaza respecto a la oferta comercial ya existente en la zona?

R. Aunque es un parque comercial, está pensado realmente para las familias. Su punto estratégico no se limita a la localización: hablamos de una oferta amplia y variada, con más de 7.000 metros de ocio que probablemente crecerán con alguna unidad más.

Nuestro objetivo es también captar al cliente de la zona sur de Madrid. Municipios como Parla cuentan con una oferta quizá más obsoleta o no tan completa como la nuestra.

Es un proyecto muy ambicioso, de gran envergadura y pensado a largo plazo, porque creemos que Illescas es el municipio con mayor proyección urbanística y de crecimiento de población en la zona para los próximos diez años.

Mucha gente de Madrid ya se está trasladando. Desde el Ayuntamiento nos trasladan que el incremento de población está siendo muy fuerte, seguramente porque la subida de precios de la vivienda en Madrid está obligando a buscar alternativas. La Sagra es una buena alternativa: estamos a 25-30 minutos de Atocha y muchos habitantes trabajan en el sur de Madrid, a apenas 15 minutos.

Ese ha sido el motivo y el diferencial. Las propias marcas comerciales lo han visto así: no solo contamos con enseñas consolidadas, sino también con marcas nuevas que acaban de aterrizar en España y han entendido que Illescas es un municipio muy interesante.

El alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, visitando el hipermercado Alcampo de Señorío Plaza.

P. ¿Cómo ha sido la sintonía con el Ayuntamiento a la hora de desarrollar el proyecto? En Castilla-La Mancha solemos presumir de un clima acogedor para las empresas. ¿Se han sentido arropados?

R. Solo podemos tener palabras de agradecimiento por la agilidad, la facilidad y la colaboración total por parte del Ayuntamiento, desde el alcalde José Manuel Tofiño hasta las distintas áreas municipales. Pocas veces hemos encontrado una administración tan participativa y con una planificación a medio plazo tan clara.

La sintonía ha sido total porque han entendido que este espacio comercial era una pieza que Illescas necesitaba para seguir potenciando el municipio año a año, mejorando la calidad de vida de la población que está llegando. Desde el comienzo, nuestra visión del proyecto ha coincidido plenamente con la del Ayuntamiento.

P. Una curiosidad: en el acto institucional de inauguración celebrado el pasado martes se pudo ver a José Bono, expresidente de Castilla-La Mancha. ¿Qué papel ha tenido en este proyecto?

R. José Bono vino a compartir con nosotros la apertura, pero no ha tenido ningún papel en el desarrollo del proyecto. La relación, a nivel de gestión, ha sido siempre con el Ayuntamiento.

Ese día había más de 700 personas invitadas y cualquier persona es bienvenida en nuestro proyecto. Él vino a participar en el acto y, me imagino que, como manchego, a sentirse orgulloso de lo que se estaba inaugurando en su provincia.

P. Señorío Plaza se encuentra a los pies de la autovía A-42, con evidentes problemas de saturación. ¿Cómo han abordado la accesibilidad para evitar problemas de tráfico en los accesos?

R. Durante la construcción, en la salida 30 de la A-42, que conectaba con la urbanización Señorío de Illescas, decidimos junto al Ayuntamiento retrasarla un par de kilómetros para dar más capacidad a la gente que viniera de Madrid y absorber mejor el tráfico que genere el parque.

Señorío Plaza es muy permeable porque contará con tres conexiones: la vía de servicio ya existente, la nueva entrada retrasada hasta la rotonda de Airbus, que recogerá el tráfico desde Madrid, y el acceso desde el propio municipio por la carretera que enlaza el parque con Illescas.

Seguimos trabajando en alguna rotonda más para gestionar los picos de afluencia de los fines de semana. Por ahora, junto al Ayuntamiento, hemos dimensionado todos los accesos, y siempre se podrán corregir sobre la marcha posibles puntos críticos en épocas comerciales especiales.

P. El parque comercial abre sus puertas este jueves y han preparado actividades especiales para los primeros visitantes que acudan durante el fin de semana. ¿Qué les diría a los vecinos de Illescas y de la comarca para animarles a conocer Señorío Plaza?

R. Este jueves 12 de marzo, a partir de las diez, abren todas las tiendas y restaurantes. Invitamos a Illescas, a la comarca de La Sagra, a Toledo y a Madrid a que nos visiten.

Hasta el domingo hemos preparado eventos especiales: pasacalles, talleres y pintacaras para los más pequeños; conciertos, DJs por la tarde-noche y guiñoles para las familias. El domingo habrá un evento especial en el área de foodtrucks con promociones de apertura.

Esperamos que la gente venga a disfrutar y a conocernos; ahora empieza lo verdaderamente importante.