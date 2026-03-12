Una cadena 'low cost' neerlandesa abre una tienda en Illescas (Toledo): 1.500 productos por menos de un euro
La cadena neerlandesa de descuento de productos no alimentarios, Action, ha inaugurado este jueves 12 de marzo su nueva tienda de 789 metros cuadrados en el recién llegado parque comercial y de ocio Señorío Plaza de Illescas (Toledo).
Action ofrece desde juguetes y manualidades hasta productos para el hogar, pasando por jardinería, bricolaje y alimentación en un catálogo de 6.000 artículos. Este nuevo establecimiento en el municipio toledano tendrá un horario de apertura de lunes a sábado de 9:00 a 22:00 horas.
Su filosofía low cost se traduce en 1.500 productos con un precio inferior a 1 euro y dos tercios del total por menos de 2 euros. Además, cada semana introducen 150 artículos nuevos.
"Con 150 productos nuevos cada semana podemos responder rápidamente a las necesidades cambiantes del cliente, manteniendo precios bajos y mejorando continuamente la calidad y la sostenibilidad, explicó Bart Raeymaekers, Country Regional Director de Action en una entrevista para EL ESPAÑOL.
Esta espaciosa tienda en Illescas ha dado empleo directo a 15 personas y supone el séptimo local de Action en Castilla-La Mancha que ya suma 109 establecimientos en España y más 3.300 tiendas repartidas entre 15 países europeos.
Su diverso catálogo de hasta 14 categorías les genera competidores de todo tipo, desde Pepco hasta Mercadona. En cuanto a sus locales, Action espacios amplios y con mucha luz y por ello suele abrir tiendas en centros, parques o zonas comerciales como Señorío Plaza.