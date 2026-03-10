Mercadona alcanza 1.729 millones de beneficio en 2025 y mantiene más de 3.700 empleos en Castilla-La Mancha

Mercadona ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 41.858 millones de euros, lo que supone un incremento del 8 % respecto al año anterior, y un beneficio neto de 1.729 millones, un 25 % más.

En Castilla-La Mancha, la compañía cuenta con 72 tiendas en las que trabajan más de 3.700 personas.

Además, la cadena de supermercados mantiene relaciones comerciales con más de 85 proveedores de la región, a los que compra productos por un valor superior a 2.600 millones de euros, contribuyendo así a dinamizar la industria agroalimentaria castellanomanchega.

Del total de las ventas consolidadas, 39.766 millones corresponden al negocio de España y 2.092 millones al de Portugal.

La compañía también ha incrementado sus ventas en volumen un 4 %, hasta alcanzar los 15.067 millones de kilos-litros.

Creación de empleo

Mercadona ha creado durante el último año 5.000 nuevos puestos de trabajo —4.500 en España y 500 en Portugal— y ha cerrado el ejercicio con una plantilla de 115.000 personas.

La empresa también ha repartido más de 1.000 millones de euros entre sus trabajadores en concepto de mejoras laborales, primas por objetivos e incrementos salariales vinculados al IPC.

Más rentabilidad

Los resultados del ejercicio han permitido a la compañía alcanzar su mejor dato histórico de rentabilidad, con un beneficio sobre venta neta del 4,5 %.

Del beneficio neto total, 1.383 millones de euros se han destinado a reinversiones para fortalecer la empresa, mientras que 346 millones se han repartido entre los accionistas.

Entre los proyectos de futuro, Mercadona prevé invertir 3.700 millones de euros en el desarrollo del nuevo modelo de supermercado denominado 'Tienda 9', que reorganiza la gestión de las tiendas por procesos en lugar de por negocios y amplía el espacio dedicado a los productos frescos para ofrecer una compra "más ágil y sencilla" a los clientes.

Para 2026, la compañía prevé invertir más de 1.000 millones de euros adicionales, crear más de 1.000 nuevos empleos y aumentar sus ventas un 3,5 %, hasta alcanzar los 43.200 millones de euros.