Una "ola de despidos" sacude a la empresa logística de Leroy Merlin en Guadalajara: ya han salido 40 trabajadores

Representantes de CCOO durante la rueda de prensa en la que han denunciado los despidos en Adeo Logistic.

CCOO ha convocado una concentración este miércoles 11 de marzo en protesta por los despidos que se están produciendo en la empresa Adeo Logistic Iberia SLU, encargada de la logística de Leroy Merlin y ubicada en el municipio guadalajareño de Torija.

El sindicato ha denunciado lo que considera un "goteo continuo de despidos injustificados" iniciado hace aproximadamente seis meses y que, según asegura, ha afectado ya a 40 trabajadores.

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en Guadalajara, Jesús Calvo, ha explicado que la movilización tiene como objetivo mostrar apoyo a las personas despedidas y exigir la paralización inmediata de estas prácticas que afectan especialmente a trabajadores con mayor antigüedad.

Sensación de miedo

Por su parte, la secretaria general de la FSC en Castilla-La Mancha, Carmen Juste Saucedo, ha advertido de que esta situación está generando "un ambiente laboral de incertidumbre y una sensación de miedo entre los trabajadores y trabajadoras" en una plantilla que ronda las 500 personas.

Según ha señalado, "cada día que acuden al centro de trabajo no sabe quién será el siguiente", lo que, a su juicio, está empeorando el clima laboral dentro de la empresa.

Juste también ha asegurado que la estrategia empresarial busca reducir costes laborales, ya que, según ha afirmado, "se está despidiendo a personas con mayor antigüedad, que son las que cobran más".

Despidos improcedentes

En la misma línea, el delegado de la sección sindical de CCOO en la empresa, Alfonso Rubio, ha indicado que en muchos casos la compañía reconoce la improcedencia de los despidos, aunque opta por indemnizar a los trabajadores.

Rubio ha asegurado que "prefiere indemnizar y quitarse a estas personas porque su objetivo es reemplazarlas por otras con salarios más bajos para abaratar costes en personal y mejorar así su cuenta de resultados".

Desde CCOO han hecho un llamamiento a la plantilla y a la ciudadanía para participar en la concentración y han advertido de que el sindicato utilizará todas las herramientas legales y sindicales para frenar lo que consideran una destrucción de empleo en una empresa que da trabajo a numerosas familias de la provincia de Guadalajara.