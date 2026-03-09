CaixaBank financió a las empresas de Castilla-La Mancha con 955 millones en 2025, un 6 % más que el año anterior

CaixaBank destinó en 2025 un total de 955 millones de euros a financiar a empresas de Castilla-La Mancha, lo que supone un incremento del 6 % respecto al ejercicio anterior.

Según ha informado la entidad financiera, esta actividad se materializó en 5.700 operaciones de crédito, un 14 % más que en 2024.

Los recursos financiaron principalmente liquidez e inversiones orientadas al crecimiento de pequeñas, medianas y grandes compañías de la región.

Fortaleza

El director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, ha destacado "la fortaleza y capacidad de crecimiento del tejido empresarial castellanomanchego", al que ha calificado como "motor fundamental del desarrollo económico regional".

Asimismo, ha subrayado que "el apoyo de CaixaBank no se limita a la financiación: nuestros gestores trabajan de forma cercana con las empresas para comprender sus retos y ofrecer soluciones a medida y un acompañamiento integral".

CaixaBank cuenta en Castilla-La Mancha con seis centros y oficinas especializadas dedicadas exclusivamente a atender las necesidades de empresas, donde equipos expertos ofrecen asesoramiento y distintos productos financieros.

Entre las soluciones que la entidad pone a disposición del tejido empresarial se encuentran factoring, confirming o renting, además de otras fórmulas más especializadas como financiación estructurada, crédito suministrador o fondos como Added Value y Venture Debt.