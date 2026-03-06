El 49 % de la plantilla de Globalcaja está formada por mujeres, con presencia destacada en puestos directivos

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Globalcaja ha puesto en valor su compromiso con la igualdad de oportunidades, un compromiso que se refleja tanto en la composición de su plantilla como en los distintos niveles de responsabilidad dentro de la entidad.

Actualmente, las mujeres representan el 49,7 % de la plantilla de Globalcaja, mientras que el 47,3 % de los puestos de alta dirección está ocupado por mujeres, cifras que evidencian la consolidación de un modelo corporativo basado en el talento y la igualdad.

El director general de la entidad, Pedro Palacios, ha señalado que "el talento es el verdadero motor de las organizaciones" y ha subrayado que Globalcaja busca "generar un entorno profesional en el que todas las personas puedan desarrollar su potencial y aportar valor en igualdad de oportunidades".

Palacios ha añadido que la diversidad y el equilibrio en los equipos permiten "tener miradas más amplias, tomar mejores decisiones y construir una organización más sólida y cercana a la sociedad a la que servimos".

Liderazgo femenino

La presencia de mujeres también se refleja en la estructura institucional de la entidad, donde el 38,5 % de los integrantes del gobierno cooperativo son mujeres, mostrando la progresiva incorporación del liderazgo femenino en los órganos de decisión.

Además, para conmemorar el 8 de marzo, Globalcaja ha iluminado su edificio institucional de la calle Alarcos, en Ciudad Real, con el color violeta, símbolo de la jornada de reconocimiento al papel de la mujer en la sociedad.

La entidad financiera refuerza su apuesta por la igualdad a través de iniciativas como el programa MED (Mujer, Empresaria, Emprendedora y Directiva), impulsado por la Fundación Globalcaja con el apoyo del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Este programa de formación avanzada está dirigido a mujeres con potencial directivo o emprendedor, ofreciendo herramientas para potenciar su desarrollo profesional, ampliar oportunidades de crecimiento y consolidar su liderazgo en el ámbito empresarial y directivo.

Con estas iniciativas y una cultura corporativa basada en la igualdad, Globalcaja continúa avanzando hacia un modelo más diverso, inclusivo y representativo de la sociedad, donde el talento de las personas es el motor principal de desarrollo.