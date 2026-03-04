Fundación Eurocaja Rural celebra en La Rioja su foro 'Empuéblate' y refuerza su compromiso por dinamizar los núcleos rurales

Fundación Eurocaja Rural y Next Educación, en colaboración con el Gobierno de La Rioja y la Federación Riojana de Municipios (FRM), han celebrado este miércoles por primera vez en La Rioja el evento 'Empuéblate', una iniciativa que se ha convertido en un encuentro de referencia nacional para analizar, debatir y proyectar soluciones eficaces contra la despoblación en el país.

El foro, conducido y moderado por el reputado periodista Manuel Campo Vidal, ha contado con la participación del secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Francesc Boya; el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja, Daniel Osés Ramírez; el presidente y director general de Eurocaja Rural, Javier López Martín y Víctor Manuel Martín López, respectivamente; el presidente de la Federación Riojana de Municipios (FRM), Jorge Loyo; así como distintos responsables del ámbito local de Administraciones Públicas riojanas, empresas privadas y emprendedores, quienes han presentado múltiples propuestas para hacer frente a la despoblación e impulsar el desarrollo rural. Al acto también asistió la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda.

Valor del mundo rural

La jornada comenzó con la bienvenida a cargo del director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, quien subrayó que el objetivo del evento es "consolidar un espacio imprescindible para quienes creemos en el valor del mundo rural y trabajamos para que nadie se vea obligado a abandonar sus raíces", e incidió en la importancia especial de celebrar esta jornada por primera vez en La Rioja, "una tierra que ha sabido mantener un vínculo histórico con su medio rural, ejemplo de desarrollo, arraigo y crecimiento desde el sector primario".

Ante las autoridades, representantes institucionales de la región, emprendedores y miembros de la sociedad civil riojana, Martín López expresó la magnitud del problema en el ámbito financiero riojano, ya que desde 2007 han cerrado más de la mitad de las oficinas bancarias y actualmente 128 municipios carecen de oficinas. El director general afirmó que "esta realidad no es solo una cifra, es una evidencia de exclusión financiera que golpea especialmente a las personas mayores, a los autónomos y a quienes sostienen la actividad y la vida económica y social de los pueblos. Y es también un síntoma de algo más profundo: la pérdida de servicios, actividad y oportunidades en el campo".

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López.

Martín López enfatizó que 'Empuéblate' no es solo un foro de reflexión, sino una herramienta práctica que reúne a quienes pueden transformar el territorio: administraciones, empresas, entidades sociales, emprendedores y ciudadanía. Un espacio donde se comparten soluciones reales que ya funcionan: digitalización, economía circular, emprendimiento rural, vivienda, movilidad y servicios esenciales. "La Rioja, como el resto de España, merece una red de servicios que no deje a nadie atrás. Porque sus pueblos deben contar con recursos para emprender, para innovar y para atraer talento. Porque sus jóvenes merecen poder quedarse si quieren quedarse. Y porque sus mayores merecen seguir viviendo donde siempre lo han hecho. Con seguridad, con dignidad y, por tanto, con las mismas oportunidades que los demás. Debemos proteger el derecho de que cada uno viva donde quiera".

Finalmente, reafirmó el compromiso de la Entidad, "porque creemos que la despoblación no es un destino inevitable, hoy renovamos nuestra declaración de principios: no vamos a dejar solos a nuestros pueblos. No los vamos a abandonar. Estuvimos, estamos y estaremos en el medio rural, en nuestros pequeños y medianos pueblos, en las ciudades también. Pueden contar con Eurocaja Rural".

Apuesta del Gobierno de La Rioja contra la despoblación

Posteriormente, el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja, Daniel Osés, ofreció la ponencia "Una mirada al futuro", donde afirmó que "este evento ayuda a visibilizar algo que es importante para nuestras políticas, y posibilita también el intercambio de ideas y de propuestas de todos los asistentes. Estamos desplegando realidades importantes a lo largo de esta legislatura, poniendo el foco sobre todo en las personas, que creemos que es lo relevante, para las que hemos traído mejoras significativas y firmes como la relativa a toda la financiación de municipios, en concreto el de los más pequeños, que reciben un 96% hoy más de inversión que en 2023, un paso esencial pues contribuye a que puedan dar mejor asistencia y servicios a sus vecinos".

Igualmente, indicó que "esta Consejería en particular está desarrollando medidas concretas para luchar contra la despoblación, para apoyar el medio rural riojano que es un territorio de oportunidades. Por ejemplo, en la parte de transportes y carretera. La mejora de servicios como el carné 'Rioja Joven Rural' que permite viajar de forma gratuita a los menores de 25 años en los municipios de hasta 500 habitantes. En materia de carreteras acabamos de lanzar un programa que va a desplegar 27,6 millones de euros en un proyecto de dinamización de las carreteras del medio rural, de modernización.

A continuación, el director de la División de Negocios de Eurocaja Rural, Enrique Muñoz Sánchez, ofreció detalles de cómo combate la entidad financiera la despoblación en la ponencia "La única solución realista contra la exclusión financiera". Así, recordó que Eurocaja Rural ha mantenido una estrategia completamente distinta al resto del sector. Desde 2008, mientras la mayoría de las entidades cerraban oficinas (más de 28.000 oficinas bancarias, lo que supone una reducción del 62,3% de la red comercial), la cooperativa de crédito ha abierto 323 nuevas oficinas, un crecimiento del 172%, hasta alcanzar las 511 oficinas en febrero de 2026.

Esta tendencia también ha golpeado con fuerza a La Rioja, que ha perdido más de la mitad de su red comercial en los últimos años, pasando de 426 a 201 oficinas, un descenso del 52,8%. Igualmente, subrayó que Eurocaja Rural es actualmente la única entidad financiera presente en más de 70 municipios españoles, lo que demuestra el compromiso real de la organización con el medio rural.

Para concluir, defendió que Eurocaja Rural representa "la banca que La Rioja quiere: cercana, útil y verdaderamente implicada en la lucha contra la exclusión financiera y la despoblación". Recordó que la entidad lleva más de 60 años siendo una cooperativa de crédito con más de 545.000 clientes, 1.400 profesionales y una morosidad del 1,35%, datos que reflejan un modelo sólido y sostenible al servicio del territorio.

La primera parte de la sesión concluyó con una ponencia a cargo de Francisco Francés, de Hispasat, quien valoró el trabajo que desempeña esta empresa española operadora de satélites de comunicaciones para dinamizar los pequeños municipios allí donde ofrece cobertura (América, Europa y norte de África), haciendo alusión al programa Conéctate 35 y a la importancia de la conectividad en las zonas rurales.

Papel dinamizador de los Ayuntamientos

El presidente de la Federación Riojana de Municipios (FRM), Jorge Loyo, acompañado por las alcaldesas de Anguiano (Gemma López) y Villar de Torre (Lucía Fernández), expusieron las políticas activas que se vienen acometiendo desde la FRM y la administración local para afrontar esta problemática en los núcleos rurales.

Jorge Loyo indicó que "como representante de los 174 alcaldes de La Rioja solo quiero agradecer que se haga un evento como este aquí en nuestra tierra, que dé voz a nuestros alcaldes, pues hay municipios muy pequeños. Recordar el dato de que 87 municipios son de menos de 100 habitantes y foros como este son los que nos dan la oportunidad de transmitir esas demandas y esas necesidades que tienen nuestros vecinos. Agradecemos a Eurocaja Rural que haya trasladado este evento a La Rioja, pues creo que habla mucho y bien de ese trabajo que se está haciendo, también desde el Gobierno regional para fortalecer la lucha contra la despoblación y trabajar codo con codo con los ayuntamientos, para que esa diferencia que pueda haber de servicios de las ciudades a los pueblos pequeños, pues cada vez sea menor y cualquier riojano pueda vivir donde quiera, independientemente de los servicios que tenga".

Foro 'Empuéblate' de Fundación Eurocaja Rural.

Posteriormente, diferentes emprendedores y agentes de desarrollo rural compartieron detalles sobre cómo sus proyectos se han asentado e incentivado los pequeños municipios. En esta mesa de "Proyectos de vida rural" participaron Carlos Tarragona, cofundador y CEO de SpectralGeo; Esther Rubio, gerente de la ADR La Rioja Oriental y gestora de la Ruta del Vino de Rioja Oriental; Alfonso Maestro, gerente de la Asociación de Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA); y Ana Pérez, enóloga y propietaria de Bodega Villarroya.

Acto de clausura

Para concluir el evento, el secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Francesc Boya, participó en el acto de clausura. En su atención a los medios indicó que "el Gobierno viene desarrollando estos últimos años una política pública destinada al objetivo de frenar la despoblación de los pueblos".

"Durante estos años hemos implementado lo que denominábamos 'El Plan de las 130 Medidas' junto con un modelo de gobernanza que ha incorporado a las comunidades autónomas, con las que hemos procurado invertir y realizar políticas de impacto. Yo creo que en algunos ámbitos hemos hecho avances muy importantes. Pensemos por ejemplo en la necesidad de conectar nuestros pueblos a la banda ancha, que ya es una realidad. También en esa tecnología satelital que se ha puesto a precios muy asequibles y que tiene que ver con el ámbito de la eficiencia energética", explicó.

En última instancia, el presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, participó en este foro expresando su profundo agradecimiento a todas las instituciones y personas que han colaborado en esta edición celebrada en La Rioja, destacando la apuesta de todos ellos y su compromiso real con el desarrollo de los territorios rurales.

López Martín recordó la necesidad de que todas las Administraciones Públicas actúen de forma coordinada y desde una perspectiva de gobernanza multinivel. "Revitalizar los pueblos es cuidar nuestras raíces". Al mismo tiempo, el presidente recordó que las empresas también deben asumir su cuota de responsabilidad. En este sentido, reafirmó que Eurocaja Rural y su Fundación continuarán trabajando con intensidad para combatir la despoblación y la brecha digital, prestando soporte financiero al medio rural y contribuyendo a generar riqueza, empleo y oportunidades. "Donde algunos solo ven silencio, Eurocaja Rural ve vida, emprendimiento y posibilidades reales de dinamización".

El presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín.

En línea con su condición de entidad de economía social, destacó que la Fundación mantiene un firme compromiso con el medio rural, impulsando foros como el celebrado hoy para analizar el reto demográfico desde múltiples perspectivas y el desarrollo de proyectos que generan bienestar en organizaciones del tercer sector y en colectivos vulnerables. Mencionó particularmente el programa WORKIN, que apoya iniciativas de empleo para personas con discapacidad, y recordó las ayudas concedidas en 2024 y 2025 en La Rioja a ARPA Autismo Rioja y Down La Rioja.

Antes de concluir, lanzó un mensaje de unidad y corresponsabilidad: "Donde hay vida rural, hay equilibrio territorial. Pueden contar con el respaldo absoluto de Eurocaja Rural y de su Fundación para crear espacios de diálogo, impulsar proyectos de vida, atraer talento y generar oportunidades en los territorios menos poblados".