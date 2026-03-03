Mercadona dona 725 toneladas de alimentos a 46 entidades sociales en Castilla-La Mancha para combatir el desperdicio

La compañía Mercadona ha donado 725 toneladas de productos de primera necesidad en Castilla-La Mancha durante 2025, en colaboración con 46 entidades sociales de la región, como parte de su Plan de Acción Social y de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario.

Según ha informado la compañía, a través de esta medida se han aprovechado 20.000 toneladas de alimentos y productos a más de 850 entidades sociales en el año 2025, en sus más de 1.670 tiendas y bloques logísticos de España y Portugal.

Además, durante este ejercicio anual la empresa ha cedido 550 neveras y congeladores a 130 organizaciones, prolongando la vida útil de estos equipos y reforzando la capacidad de almacenaje y conservación de alimentos de las entidades receptoras.

Trabajadora de Mercadona. Mercadona

En el caso concreto de Castilla-La Mancha, donde Mercadona colabora con 46 entidades sociales, la empresa ha donado 725 toneladas de alimentos, lo que equivale a más de 12.090 carros de la compra.

Impacto social

"En Mercadona contamos con un Plan de Acción Social para la colaboración con entidades sociales de España y Portugal, en el marco de las estrategias de prevención del desperdicio alimentario que implantamos desde hace años", ha asegurado Laura Cruz, coordinadora de Prevención y Gestión Alimentaria de Mercadona.

Entre ellas, ha añadido, "la donación de alimentos ocupa un lugar especialmente relevante por su impacto social en las más de 850 entidades sociales con las que colabora, a las que se han donado 20.000 toneladas de productos, el equivalente a más de 333.000 carros de la compra".

"Es un claro ejemplo de cómo una gestión eficiente y responsable genera impacto positivo en la empresa, la sociedad y el medio ambiente", ha finalizado Cruz.

Con esta iniciativa, la compañía refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el desperdicio alimentario, apostando por un modelo que prioriza la prevención, la colaboración social y el aprovechamiento responsable de los recursos.