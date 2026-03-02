Fundación Eurocaja Rural impulsa en La Rioja el foro 'Empuéblate' para buscar soluciones contra la despoblación

La Rioja será escenario el próximo 4 de marzo de una nueva edición del foro 'Empuéblate: soluciones contra la despoblación', una iniciativa organizada por Fundación Eurocaja Rural en colaboración con Next Educación, el Gobierno de La Rioja y la Federación Riojana de Municipios (FRM). El encuentro, que se celebrará en el Riojaforum de Logroño, estará moderado por el reconocido periodista Manuel Campo Vidal y reunirá a representantes institucionales, empresas y emprendedores vinculados al desarrollo rural.

El foro, convertido ya en un referente nacional en el análisis del reto demográfico, tiene como objetivo compartir iniciativas públicas y privadas que impulsen proyectos de vida en la España menos poblada y contribuyan a frenar la despoblación mediante soluciones reales y sostenibles.

Por primera vez, esta iniciativa llega a La Rioja con una jornada que se desarrollará durante toda la mañana y que contará con la participación de responsables de administraciones públicas riojanas, directivos empresariales y agentes del territorio que presentarán propuestas orientadas a dinamizar el medio rural y fomentar nuevas oportunidades económicas y sociales.

La sesión comenzará a las 10.00 horas con la bienvenida institucional a cargo del director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, quien abordará la importancia de atender las necesidades de los núcleos rurales y el modelo de negocio de la entidad, basado en la cercanía y la atención personalizada independientemente del lugar de residencia.

Programación

A continuación, el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja, Daniel Osés, ofrecerá la ponencia titulada 'Una mirada al futuro'. Posteriormente, el director de la División de Negocios de Eurocaja Rural, Enrique Muñoz, analizará el papel del sector financiero en el territorio con la intervención 'La única solución realista contra la exclusión financiera'.

El programa incluirá además la mesa redonda 'El papel dinamizador de los Ayuntamientos', en la que participarán el presidente de la Federación Riojana de Municipios, Jorge Loyo, junto a las alcaldesas de Anguiano y Villar de Torre, Gemma López y Lucía Fernández, quienes compartirán experiencias y proyectos impulsados desde la administración local.

El foro incorporará también la visión de emprendedores y agentes de desarrollo rural en la mesa 'Proyectos de vida rural'. En ella intervendrán Carlos Tarragona, cofundador y CEO de SpectralGeo; Esther Rubio, gerente de la ADR La Rioja Oriental y gestora de la Ruta del Vino de Rioja Oriental; Alfonso Maestro, gerente de la Asociación de Desarrollo de La Rioja Alta (ADRA); y Ana Pérez, enóloga y propietaria de Bodega Villarroya.

La clausura correrá a cargo del presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, y del secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Francesc Boya.

Con esta nueva edición, Fundación Eurocaja Rural refuerza su compromiso con el desarrollo del medio rural y la creación de espacios de diálogo capaces de atraer talento, generar oportunidades y fomentar proyectos de vida en territorios menos poblados.

'Empuéblate' se consolida así como un foro imprescindible para analizar el presente y construir el futuro del mundo rural, posicionándose como referencia nacional en la búsqueda de soluciones eficaces frente a la despoblación. Las plazas son limitadas y la inscripción puede realizarse a través de la web de Fundación Eurocaja Rural.