i-DE sitúa la modernización de las redes eléctricas como eje estratégico ante la necesidad de electrificación

Toledo ha acogido la XXIII edición del encuentro semestral del negocio de Redes de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, distribuidora de Iberdrola, que ha reunido a más de un centenar de empleados de Toledo para abordar los retos de futuro y bajo el lema “El presente es eléctrico”.

Durante el encuentro, que ha estado presidido por la directora de i-DE en la región Centro, María Martínez, y el responsable del negocio de Red en Castilla-La Mancha, Pablo Caramés, se ha abordado el escenario energético actual, marcado por un crecimiento sostenido de la demanda eléctrica a escala global, refrendado en nuestro país por un incremento de las solicitudes de conexión a la red a la que no es ajena nuestra región.

El desarrollo de centros de datos, la electrificación de procesos industriales y el avance de la movilidad eléctrica están incrementando de forma significativa las necesidades de suministro, lo que hace necesaria una ampliación y modernización de las redes de transporte y distribución, según se ha señalado desde i-DE.

La electrificación de la economía implica rediseñar sistemas concebidos hace décadas para adaptarlos a ciudades y polos industriales que requieren mayor flexibilidad, capacidad y resiliencia.

Asimismo, se destacó la importancia de la colaboración para avanzar en la electrificación. A lo largo del último año, i‑DE ha participado en más de 45 eventos a nivel nacional y ha organizado más de 30 jornadas para instaladores, varias de ellas en Castilla-La Mancha. Estas iniciativas ponen de manifiesto que la cooperación en el sector energético es esencial para impulsar la transición y facilitar el despliegue de nuevas soluciones. Gracias al trabajo conjunto con proveedores, instaladores y clientes en un ámbito de confianza mutua, se ha logrado reforzar y consolidar un ecosistema más preparado para afrontar los retos de la electrificación.

Según responsables de i-DE en la región “la digitalización y la aplicación de herramientas basadas en inteligencia artificial contribuirán a mejorar la calidad del servicio y a reforzar la capacidad de anticipación ante incidencias”.

Coordinación ante las borrascas

Asimismo, tanto Martínez como Caramés, han querido destacar la gran labor de los trabajadores de i-DE y la buena coordinación que se ha dado para hacer frente al tren de borrascas que ha afectado a la región y a distintos puntos del país y que se han atendido con gran diligencia.

En esta línea durante la jornada, destacó el proyecto il·lumina como ejemplo de cómo la organización responde con solvencia ante situaciones extremas. Tras la catástrofe sufrida, la ejecución de este proyecto ha demostrado que una reconstrucción rápida, ordenada y resiliente es posible gracias a la coordinación de los equipos, a la anticipación y a la implantación de buenas prácticas. Este proyecto se ha convertido en una referencia interna de cómo debemos trabajar: con preparación previa, con agilidad en la gestión de la emergencia y con una visión de futuro que incorpora nuevos criterios resilientes para reforzar la red y garantizar un mejor servicio a la ciudadanía.

26.000 km de líneas eléctricas en CLM

En Castilla-La Mancha, i-DE, la distribuidora de Iberdrola gestiona más de 26.000 km de líneas de baja y media tensión y aproximadamente 2.600 km de líneas de alta y muy alta tensión. Asimismo, cuenta con 9.600 centros de transformación en servicio y 76 subestaciones, tanto a particulares como a empresas.

Gracias a estas instalaciones, i-DE cuenta hoy en la región con una red moderna, digitalizada y preparada para atender las necesidades y retos que plantea la electrificación de la economía en Castilla-La Mancha.

Desde i-DE se ha concluido señalando que la electrificación del consumo es una solución efectiva para construir un futuro más sostenible. Apostar por la electricidad como fuente principal de energía es un compromiso con la eficiencia, la reducción de costes y la mejora de la calidad de vida