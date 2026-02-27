La Cátedra Fundación Eurocaja Rural-UCLM entrega sus premios a proyectos culturales y de innovación en el medio rural

La Cátedra Fundación Eurocaja Rural–Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) ha hecho entrega de los premios correspondientes a la convocatoria de 2025 de los 'Premios Cultura, Patrimonio e Innovación en el Medio Rural', así como de los galardones a los Mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Fin de Máster (TFM), con el objetivo de impulsar la investigación, la innovación y la puesta en valor del patrimonio como motores de desarrollo socioeconómico del medio rural en Castilla La Mancha.

Estos reconocimientos distinguen iniciativas, entidades y trabajos académicos de excelencia que aportan soluciones innovadoras, conocimiento aplicado y propuestas culturales y tecnológicas alineadas con los retos demográficos y territoriales de la región.

La gala de entrega de premios se celebró este jueves en la Iglesia-Paraninfo de San Pedro Mártir en Toledo y contó con la participación de representantes de Fundación Eurocaja Rural y de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), así como de la dirección académica de la Cátedra.

La gerente de Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés Martínez; el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), José Julián Garde-Brea; el director de la Cátedra, Raúl Martín Martín y el codirector de la Cátedra, José Manuel López Torán, han entregado los premios, correspondientes a la convocatoria de 2025 de los 'Premios Cultura, Patrimonio e Innovación en el Medio Rural' y a los 'Mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Fin de Máster (TFM)'. También estuvieron presentes en el acto el vicegerente del Campus, Julia Delgado, y la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Alicia Valmaña, entre otras personalidades.

Premiados 'Cultura, Patrimonio e Innovación en el Medio Rural'

Los tres premiados recibieron 3.000 euros en las categorías de Cultura, Patrimonio e Innovación en el Medio Rural, en reconocimiento a las mejores investigaciones y proyectos aplicados al territorio.

El galardón en Cultura ha sido otorgado a la Asociación Cultural Molina Medieval, con sede en Molina de Aragón (Guadalajara), por el proyecto "El Cid y Abengalbón. Relato de una amistad".

En la modalidad de Patrimonio, el reconocimiento ha recaído en la Asociación de Mujeres El Sabinarejo, de Casas de Garcimolina (Cuenca), gracias a su propuesta "Proyecto Chikuto. Paleontología en la España vaciada".

El premio en Innovación ha recaído en la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real, con su iniciativa "Reto relevo generacional".

Relación de premiados TFG

Por su parte, los tres premios TFG, dotados con 500 euros cada uno, reconocen trabajos de investigación que aportan soluciones innovadoras y conocimiento aplicado al desarrollo del territorio.

El galardón en la categoría de Desarrollo Rural ha recaído en Jherson Antonio Morales Laurente, estudiante del Grado en Ingeniería Minera y Energética, por su Trabajo Fin de Grado "Caracterización de suelos en la fundición inactiva de San Pablo: evaluación fisicoquímica, geoquímica y actividad enzimática". Su investigación aborda un exhaustivo estudio ambiental en la antigua fundición romana de San Pablo, donde analiza suelos afectados por contaminación de metales pesados mediante técnicas fisicoquímicas, geoquímicas y enzimáticas, aportando conclusiones clave para la recuperación y gestión responsable del entorno.

En la modalidad de Cultura y Patrimonio, el premio se otorgó a Paula Delgado Alonso, del Grado en Humanidades, por su Trabajo Fin de Grado "La huella del Renacimiento en la arquitectura de la Catedral de Toledo". Su estudio profundiza en las intervenciones realizadas en el siglo XVI, poniendo de relieve la impronta renacentista en uno de los monumentos más emblemáticos del país. El trabajo reivindica la trascendencia histórica, artística y simbólica de estas aportaciones en la configuración final de la Catedral.

El reconocimiento en la categoría de Transformación Digital en el Medio Rural fue concedido a Daniel López Paredes, del Grado en Ingeniería Informática, por su proyecto "Gemelo digital parametrizable para el análisis del comportamiento de tanques de leche del sector ganadero". Su propuesta desarrolla un gemelo digital accesible mediante aplicación web, apoyado en modelos 3D y sensores que permiten visualizar datos en tiempo real e históricos. El sistema incorpora, además, un modelo avanzado de análisis para clasificar el estado de los tanques, mejorando la eficiencia y el control en explotaciones ganaderas.

Relación de premiados TFM

Por último, los tres premios TFM, dotados con 1.000 euros cada uno, reconocen investigaciones de excelencia en ámbitos clave para el desarrollo regional.

En el área de Desarrollo Rural, el reconocimiento recayó en Pablo García Barranco, estudiante del Máster en Ingeniería Agronómica, por su Trabajo Fin de Máster titulado "Estudio comparativo de las emisiones de GEI en una superficie de 30 ha regada mediante aspersión con cobertura total enterrada y máquina de riego, pívot, en el término municipal de Saelices (Cuenca)".

La investigación examina el comportamiento de dos sistemas de riego empleados en el cultivo de maíz y evalúa tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como el consumo energético asociado. Sus conclusiones aportan alternativas más eficientes y sostenibles para las explotaciones agrícolas de la región.

En Cultura y Patrimonio, el premio ha correspondido a Juan Antonio González Ochoa, del Máster en Producción y Comunicación Cultural. Su trabajo, "BONIKA, revista de cultura en Albacete", estudia el fenómeno de las publicaciones artesanales en la provincia, poniendo de relieve su valor como expresión cultural contemporánea. El proyecto culmina con la creación de una revista propia, concebida como propuesta práctica que refuerza el tejido cultural local.

El reconocimiento en Transformación Digital en el Medio Rural ha recaído en Leonardo Daniel Ramos Bernabé, matriculado en el Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Su investigación, "Influencia de la localización de centros de operaciones en la eficiencia del transporte a demanda en zonas rurales: El caso de la Comarca de Montiel", analiza cómo la ubicación del centro logístico condiciona la calidad del servicio en sistemas de Transporte Sensible a la Demanda. Para ello utiliza estimaciones de movilidad obtenidas a partir de datos de telefonía móvil, con el fin de optimizar rutas y tiempos de respuesta en un territorio de baja densidad poblacional.

De este modo la Cátedra Fundación Eurocaja Rural–UCLM promueve la generación de nuevas oportunidades e incentiva el desarrollo socioeconómico del medio rural de la región. Los premios reconocen la excelencia académica y el compromiso de estudiantes y entidades con la innovación, la preservación del patrimonio y la digitalización en territorios con reto demográfico. Además, refuerzan el vínculo entre la Fundación, la UCLM y las comunidades rurales, consolidando una colaboración esencial para el futuro de Castilla‑La Mancha.