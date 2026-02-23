Fundación Eurocaja Rural pone en marcha 'Campus Talento' para promover las tecnologías entre los jóvenes

La Fundación Eurocaja Rural ha celebrado este lunes el acto de bienvenida a los alumnos que integran la tercera edición de 'Campus Talento: Especialista en IA y Transformación Digital Empresarial'. El evento, desarrollado en los Servicios Centrales de Eurocaja Rural en Toledo, ha marcado el inicio de este programa formativo gratuito, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el marco del Programa FSE+ 2021 2027, orientado a fortalecer las competencias digitales de los jóvenes estudiantes y mejorar sus oportunidades de acceso al empleo tecnológico.

El acto ha contado con la participación del presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López; la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María del Mar Torrecilla; y la presidenta de Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Arancha De las Heras, así como personal docente del mismo, junto al alumnado del programa, tal y como ha informado Eurocaja Rural en nota de prensa.

López ha dado la bienvenida al alumnado destacando la apuesta que realiza este programa por la empleabilidad cualificada y las oportunidades que ofrece a los jóvenes de la región.

'Campus Talento', dirigido por la Fundación y financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pretende reforzar la capacitación digital del alumnado y facilitar su conexión con empresas líderes del territorio, dentro de un mercado laboral que "exige perfiles que combinen conocimientos técnicos con visión empresarial, trabajo en equipo, adaptación y capacidad de aportar valor en entornos reales".

Asimismo, el presidente de la fundación ha añadido que este programa ofrece "formación actualizada, de vanguardia y alineada con las principales demandas del mercado laboral".

Durante su intervención, López ha animado a los alumnos a aprovechar plenamente esta experiencia, subrayando que los estudiantes han sido seleccionados entre numerosos jóvenes brillantes, lo que "ya dice mucho de su capacidad y talento".

Además, les ha invitado a asumir la responsabilidad de "exprimir la oportunidad al máximo" y, a su vez, ha incidido en que el talento es uno de los motores esenciales del progreso, recalcando que para poder desarrollarse se necesita de "oportunidades, acompañamiento y un contexto adecuado".

En este sentido, López ha explicado que 'Campus Talento' nació con el propósito de ofrecer una formación actualizada, de vanguardia y alineada con las principales demandas del mercado laboral.

Paralelamente, ha señalado que durante las próximas semanas los alumnos trabajarán con profesionales de primer nivel y empresas relevantes de la región, lo que les permitirá conocer de primera mano realidades empresariales y poner a prueba sus habilidades, invitando de esta forma al alumnado a "aprovechar cada sesión, cada conversación y cada reto".

López ha querido también resaltar otra dimensión clave del programa, la formación en valores, insistiendo en que 'Campus Talento' no solo busca formar profesionales excelentes, sino también "personas con sensibilidad social, liderazgo y vocación de servicio", añadiendo que en Fundación Eurocaja Rural entienden la empresa como un agente comprometido con su región, y desean que los alumnos, como futuros líderes, asuman también ese compromiso y esperan que esta edición sea "el comienzo de un viaje apasionante, lleno de aprendizaje, descubrimiento y oportunidades".

Retener talento joven

Por su parte, la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación de la JCCM ha subrayado que para el Gobierno regional es importantísima la implementación de programas como este 'Campus Talento', destinados a ofrecer la mejor formación posible al alumnado y a poder retener ese talento joven de la región.

Asimismo, ha asegurado que se trata de "una apuesta muy fuerte por la mejora de la calidad y porque se realice con entidades colaboradoras que permitan, por un lado, esa formación teórica y académica y, por otro, la presencia de los alumnos en empresas".

A su vez, ha remarcado que pretenden que los alumnos "sean capaces de transformar las empresas", formándose en inteligencia artificial, con una orientación clara hacia el ámbito empresarial, que ellos "sean el capital humano" que las empresas de Castilla-La Mancha necesitan y que sean también quienes impulsen la transformación de estas empresas que son tan valiosas e importantes.

Además, ha apuntado que están elaborando una Ley de Universidades y una Ley de Formación Profesional con "la convicción de no dejar a nadie atrás", y de que la formación de los jóvenes castellanomanchegos sea la mejor posible. Este 'Campus Talento' "es una de las propuestas por las que la Junta apuesta de forma clara y decidida", ha concluido.

Por último, la presidenta de Udima ha añadido que para la universidad es una gran oportunidad que Fundación Eurocaja Rural y la Junta apuesten por Udima y el CEF para impartir esta formación, esperando que esta sea aprovechada por los estudiantes.

Asimismo, ha afirmado que desde la universidad cuentan con grandes profesionales y un programa que "no solo se queda en la parte teórica, sino que también acude a la práctica, a través de los docentes, que son profesionales en activo y que enseñan lo que están viendo en sus empresas".

Este MBA no es, por tanto, un aprendizaje cualquiera, sino que tiene esa parte específica de Transformación Digital ya que ahora "la formación no se puede quedar solo en enseñar, sino que se debe ir de la mano con las nuevas tecnologías", ha explicado De las Heras.