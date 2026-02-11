Cecam asegura que "no hay conflicto" con ninguno de los convenios que se negocian hoy en día en Castilla-La Mancha

La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) ha asegurado este miércoles que actualmente "no hay ningún conflicto" en ninguno de los convenios que se están negociando en la comunidad.

"Los que están en vigor siguen su curso y las mesas que se tienen que abrir ya están abiertas", ha detallado el secretario general de Cecam, Mario Fernández, durante el balance que ha realizado junto al presidente de la patronal castellanomanchega, Ángel Nicolás.

En la región se firman en torno a 80 convenios colectivos, pero todos a nivel provincial y sectorial, ya que "cuanto más apegado se está al terreno se sabe mejor cuáles son las condiciones de viabilidad que está teniendo el sector para poder negociar a partir de ahí".

Ha aclarado que, aunque los sindicatos pidan una subida salarial de cara a la negociación colectiva del 4 o el 5 %, "los sindicatos saben que no es lo mismo". Y se ha preguntado por qué hay que pedir la misma subida para todos. "Nosotros no nos dedicamos a manifestar ni preventiva ni no preventivamente. Nosotros nos sentamos en la mesa con ellos y llegamos a un acuerdo y es lo que seguiremos haciendo", ha aclarado.

Por su parte, Nicolás ha criticado que los sindicatos anuncien "una manifestación preventiva" si no se atiende esa subida salarial durante la negociación, incidiendo en que los convenios son provinciales y no se firma ni uno solo regional. "Desde Cecam recomendamos la firma en base a un acuerdo a nivel nacional y lo que se negocia en Cuenca no tiene nada que ver con Ciudad Real", ha afirmado.

Además, también ha reflexionado sobre "las afirmaciones que sostienen que los salarios en nuestra región son inferiores a lo que se cobra en España". Y ha afirmado que el salario medio que se cobra en Castilla-La Mancha en relación al PIB por habitante es "diez puntos superior al salario medio" que se cobra en el país.

En cuanto a las horas trabajadas, ha explicado que en el primer trimestre de 2025 fueron 132,4 mientras que en el tercer trimestre se bajó a 121 horas, por lo que "se trabaja menos, se cobra más y se recupera medio punto de poder adquisitivo solo en 2025".

Y ha valorado el dato de confianza empresarial para aplaudir que los ciudadanos de la región confían en sus empresas, que son las que "siguen empujando la economía regional". No obstante, ha reclamado "un entorno más favorable, con menos cargas fiscales y administrativas y más estabilidad normativa y política".

Al respecto, ha valorado "la enorme capacidad de resistencia y adaptación" de las pymes y autónomos de la región, donde durante 2025 se han alcanzado "cifras históricas" de empleo, aunque la tasa de paro sea superior a la nacional.

Absentismo

Otro de los problemas es el del absentismo laboral. "Las bajas por incapacidad temporal han aumentado casi un 60 % en los últimos 7 años y su dilación media también es mayor. Más del 65 % de las bajas duran menos de 15 días, lo que supone un coste íntegramente asumido por la empresa", ha lamentado.

"Para muchas pymes esto se traduce en problemas organizativos, pérdidas de productividad y una clara desventaja competitiva. No podemos permitirnos un país en el que un millón y medio de trabajadores no acuden cada día a su puesto de trabajo", ha afirmado.

Y ha reconocido que "no solo es un problema del sector privado, sino que también afecta al sector público, incluso en mayor medida". "La mejora continua de los climas laborales es un objetivo compartido, pero lo queremos reconocer o no, existen otras causas como la saturación del sistema de salud, que también alarga las bajas, como aquellos que se amparan en un sistema tan garantista que permite el abuso en contra de la mayoría de los trabajadores que sí cumplen de forma honesta con sus compañeros", ha criticado.

Riesgos laborales

Por otro lado, Nicolás ha puesto "un cero" al acuerdo alcanzado para reformar la ley de prevención de riesgos laborales. Y ha criticado que solo haya salido adelante con los sindicatos y sin la participación de los empresarios.

"En 1995 la ley se pactó entre el gobierno y todos los agentes sociales. Me parece tan feo que hagan una ley solo con los sindicatos como me parecería igual de feo que hicieran una ley solo con los empresarios", ha indicado.

Migrantes

Por último, Nicolás se ha mostrado a favor del proceso de regularización de migrantes siempre y cuando se haga de forma "coherente" y aparejado a un itinerario formativo. "Ningún empresario con dos dedos de frente se opone a tener mano de obra cualificada", ha reconocido.

Por ello, ha abogado porque la regularización se haga con un itinerario formativo que permita que puedan realizar oficios. "Así, esa persona pasa a formar parte de una comunidad donde se va a integrar sin ningún tipo de problema y donde se le va a acoger bien", ha indicado.

Y ha criticado la "mala fe" las voces que apuntan a que los empresarios están en contra del proceso. "A ningún empresario que tenga dos dedos de frente se le ocurre contratar a una persona irregular, porque le va a caer un paquete importante", ha sentenciado.