Castilla-La Mancha registra un dato "histórico" en la creación de empresas en el mes de diciembre, tras crecer un 33,1 %

Castilla-La Mancha ha cerrado 2025 con un fuerte impulso en la creación de empresas al registrar 3.708 nuevas sociedades mercantiles, lo que supone un incremento del 33,1 % respecto al año anterior.

Este dato, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirma el dinamismo del tejido empresarial regional en un contexto nacional también expansivo, aunque más moderado.

Por provincias, Toledo ha encabezado la constitución de empresas con 1.459 nuevas sociedades, seguida de Ciudad Real con 806, Albacete con 766 nuevas empresas, Guadalajara con 379 y por último, Cuenca con 298. En paralelo, en la comunidad autónoma han cerrado 584 sociedades a lo largo de este ejercicio.

Los datos de diciembre reflejan especialmente el buen comportamiento de Castilla-La Mancha. En el último mes del año se constituyeron 390 sociedades mercantiles en la región, un 33,1 % más que en diciembre de 2024.

Mes histórico

Con este resultado, la comunidad autónoma registra el mejor mes de diciembre en toda la serie histórica y encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento interanual. Para la creación de estas empresas se suscribieron 9,54 millones de euros, un 39 % más que un año antes.

En el mismo mes se disolvieron 72 sociedades, un 22,6 % menos que en diciembre de 2024; de ellas, 67 lo hicieron voluntariamente, dos por fusión y tres por otras causas.

Asimismo, 89 empresas ampliaron capital en diciembre en Castilla-La Mancha, un 56,1 % más que en el mismo mes del año anterior, aunque el capital suscrito en estas operaciones descendió un 2,9 %.

Tras conocerse las cifras, desde el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado el dato a través de las redes sociales como "un dato para celebrar: es histórico y, además, respalda nuestras políticas. Castilla-La Mancha". Añadiendo además que la región "cierra diciembre con el mejor resultado de creación de empresas de su historia".

Datos nacionales

En el ámbito nacional, la creación de empresas ha aumentado un 7,9 % en 2025, hasta alcanzar las 127.533 nuevas sociedades.

Esta cifra es la más elevada desde 2007 aunque también se incrementaron las disoluciones que sumaron 26.073, un 3,7 % más que en 2024 y el segundo registro más alto de la serie histórica tras 2022.

El capital total suscrito para constituir las nuevas empresas en España ascendió a 5.766 millones de euros, un 1,4 % más, mientras que el capital medio se situó en 45.217 euros, un 6 % inferior al del año anterior.

Además, 30.663 sociedades ampliaron capital en 2025 (un 2,9 % más), aunque el importe suscrito en estas ampliaciones descendió un 12,3 %.

Por sectores, el 19 % de las sociedades creadas en 2025 en el país correspondió a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros, seguidas del comercio (16,2 %). En cuanto a las disoluciones, el comercio concentró el 19,6 % y la construcción el 15,9 %.