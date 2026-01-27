Importante movimiento en el sector industrial de Toledo: la multinacional Molins compra el 90 % de Zenet Prefabricados

La multinacional española Molins ha adquirido el 90 % de la empresa toledana Zenet Prefabricados, con sede en Escalonilla, en una operación estratégica que sitúa a la provincia de Toledo en el mapa de su crecimiento en el negocio de la construcción industrializada con hormigón.

La compra permite a Molins incorporar a su estructura industrial una compañía castellanomanchega especializada en prefabricados estructurales armados y pretensados, orientados a la edificación residencial, industrial y la obra civil, reforzando su capacidad para atender la creciente demanda de vivienda industrializada en la zona centro del país.

Con esta operación, la multinacional integra una planta ubicada en una parcela de 184.000 metros cuadrados, con capacidad de producción de 45.000 metros cuadrados mensuales de elementos para forjados, además de un equipo de 50 profesionales especializados que desarrollan su actividad en Escalonilla.

Zenet, fundada en 2007, ha construido su trayectoria sobre la edificación residencial, industrial y la obra civil, con una amplia gama de soluciones prefabricadas adaptadas a las nuevas exigencias normativas y de calidad. Entre sus productos principales destaca la placa alveolar, uno de los elementos más utilizados en los sistemas constructivos industrializados.

Según ha señalado Higini Alfageme, vicepresidente ejecutivo de Precast Business de Molins, "la adquisición de Zenet representa un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento en soluciones industrializadas de la construcción". "Esta operación nos permite ampliar nuestra capacidad productiva con el apoyo de un equipo altamente especializado y con una compañía que ha sido gestionada con gran rigor y visión desde sus orígenes", ha añadido.

César Abad continúa

Tras la operación, César Abad, socio fundador de Zenet, continuará como accionista de la empresa. A este respecto, Alfageme ha asegurado: "La trayectoria de Zenet y el trabajo realizado por César Abad han sido claves para posicionarla como una empresa de referencia en su segmento. Su continuidad como accionista y la integración de su equipo reforzarán nuestra capacidad para ofrecer soluciones estructurales de alto valor, consolidando nuestra posición en un mercado en constante evolución".

La adquisición se enmarca en la hoja de ruta de Molins para construir una red industrial de soluciones prefabricadas de hormigón con mayor cobertura geográfica y proximidad a los principales mercados de demanda, reforzando capacidades y portafolio para acelerar la construcción industrializada.

Se trata de la tercera adquisición de la compañía catalana en el negocio de prefabricados en los últimos meses, tras la compra de Concremat en Portugal y la adquisición de Baupartner en el sureste de Europa.

Molins nació en 1928 en la provincia de Barcelona y cumplirá su centenario en 2028. El grupo opera en 171 plantas distribuidas en 13 países y cuatro continentes, con un equipo de más de 7.000 personas en todo el mundo.