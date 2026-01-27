La Fundación 'la Caixa' promueve 431 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad en Toledo

La Fundación 'la Caixa' ha promovido 431 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad en Toledo, de las cuales 249 correspondieron a mujeres, según ha destacado la entidad en su último balance de inclusión laboral.

El programa busca no solo facilitar el acceso al empleo, sino también reforzar la estabilidad, la motivación y la autoestima de los participantes, contribuyendo a su inserción laboral sostenible y de calidad.

El modelo Incorpora de la Fundación se apoya en una red de más de 400 entidades sociales distribuidas por España y más de 1.000 técnicos de orientación y prospección laboral.

Estos profesionales diseñan itinerarios personalizados adaptados a las capacidades y circunstancias de cada persona, ofreciendo un acompañamiento cercano que potencia tanto las competencias profesionales como personales.

Nexo entre empresas

"Detrás de cada itinerario de inserción hay una historia de superación. El programa acompaña a las personas participantes en un proceso integral que va más allá del acceso al empleo", explica el subdirector general de la Fundación, Marc Simón.

El programa actúa como nexo entre empresas y personas con mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.

Las empresas que participan cubren vacantes mientras promueven modelos de contratación responsables, fomentando entornos laborales más diversos.

La mayoría de las inserciones se concentran en el sector servicios, que representa más del 76% del empleo en España según el INE, incluyendo áreas como hostelería, comercio, limpieza, atención sociosanitaria, transporte y logística.

Según la Fundación, este alineamiento con las necesidades del mercado laboral facilita oportunidades reales de empleo, dinamiza la economía local y aumenta el impacto social del programa.

Además, la acción de la Fundación 'la Caixa' abarca otras áreas de inclusión social, desde la infancia en situación de vulnerabilidad hasta personas mayores y colectivos con fragilidad social o sanitaria, desarrollando sus programas en alianza con entidades locales que conocen la realidad de cada territorio.

Plan estratégico

Dentro de su Plan Estratégico 2025-2030, dotado con más de 4.000 millones de euros, la Fundación refuerza su apuesta por la transformación social y la construcción de una sociedad más inclusiva.

Para 2026, la entidad cuenta con un presupuesto histórico de 710 millones de euros, un 8,4 % más que el año anterior, destinando cerca del 60 % de esta inversión al desarrollo de programas de transformación social y promoción del empleo.