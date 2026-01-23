Globalcaja sortea otra entrada doble para el histórico partido copero del Albacete Balompié contra el Barça

Globalcaja, como patrocinador principal del Albacete Balompié, ha puesto en marcha una nueva iniciativa dirigida a sus clientes. De cara al histórico partido que el próximo martes 3 de febrero enfrentará al equipo albaceteño en el Carlos Belmonte contra el FC Barcelona, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey, la entidad financiera ha activado un sorteo de una entrada doble.

Participarán todas las compras superiores a 30 euros realizadas con tarjetas de la entidad en TPV de Globalcaja, en establecimientos de la provincia de Albacete, desde este viernes y hasta el lunes 26 de enero.

Así, el simple hecho de pagar con una tarjeta de Globalcaja permite entrar automáticamente en el sorteo, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

50 camisetas

Además de la entrada doble para el encuentro copero, Globalcaja adjudicará también 50 camisetas oficiales del Albacete Balompié y 50 mochilas del club entre todas las compras realizadas durante el periodo de la promoción, contribuyendo a que los clientes afortunados vivan aún más de cerca una cita histórica para el equipo blanco.

La comunicación de los premios se realizará de forma inmediata. La adjudicación aparecerá directamente reflejada en el justificante de pago que emite el TPV en el momento de la compra.

Posteriormente, las personas premiadas recibirán una notificación a través de la app de Globalcaja, Ruralvía, o bien su gestor personal se pondrá en contacto con ellas para informarles del procedimiento de recogida.

Otras promociones

Esta acción se suma a otras promociones activas con motivo del cruce copero frente al FC Barcelona. En concreto, quienes se hagan clientes de Globalcaja entre el 20 y el 29 de enero recibirán directamente la camiseta oficial del Albacete Balompié y entrarán, además, en el sorteo de dos entradas dobles para el partido y 30 mochilas oficiales del Alba.

Asimismo, la entidad ofrece la posibilidad de conseguir la camiseta oficial del equipo a través de la contratación de una póliza de seguro, ampliando así las opciones para participar en esta campaña ligada al patrocinio deportivo.