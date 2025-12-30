El absentismo laboral se sitúa en el 6,1 % en Castilla-La Mancha, una de las cifras más bajas de España

Castilla-La Mancha presenta una de las tasas de absentismo laboral más bajas de España. La comunidad se sitúa en el 6,1 % durante el tercer trimestre de 2025, cinco décimas por debajo de la media nacional, que alcanza el 6,6 %, según el informe de absentismo elaborado por Randstad Research a partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE.

El estudio refleja que el absentismo en Castilla-La Mancha se mantiene estable respecto al mismo periodo del año anterior, sin variaciones interanuales, lo que la coloca entre las regiones con menor nivel de ausencias al trabajo. En concreto, es la cuarta comunidad con menos absentismo, solo por detrás de La Rioja (6 %), Baleares (5,9 %) y la Comunidad de Madrid (5,7 %).

En el caso del absentismo con incapacidad temporal, la tasa en Castilla-La Mancha se sitúa en el 4,9 %, tres décimas por debajo de la media nacional (5,2 %). Randstad Research señala que, en este indicador, el aumento interanual en la región ha sido de tres décimas.

El mapa del absentismo en el tercer trimestre. Randstad

Elevado absentismo

A nivel nacional, el informe advierte de que el absentismo continúa en niveles elevados. En el tercer trimestre de 2025, el 6,6 % de las horas pactadas no se trabajaron, lo que supone un repunte de tres décimas respecto al mismo trimestre del año anterior. En términos absolutos, los datos de la EPA permiten estimar que "1.477.549 personas no acudieron a su puesto de trabajo de promedio diario", de las cuales "1.164.129 se encontraban de baja médica".

Esto implica que "algo más de 313.400 personas se ausentaron cada día de su puesto de trabajo por razones distintas a una baja médica", lo que representa "un 21,2 % del total de personas que no fueron a trabajar", según recoge el informe.

El director de Randstad Research, Valentín Bote, advierte de la dimensión del problema y asegura que "el absentismo laboral sigue estancado en niveles altos, lo que lo convierte en un problema serio para las empresas españolas, afectando directamente a su productividad y costes, y perjudicando también su competitividad".

En este sentido, añade que "la reducción observada en el tercer trimestre no debe invitar al optimismo, se debe a factores estacionales y en el cuarto trimestre del año volverá a subir, sin ninguna duda".

Sectores y actividades

Por sectores, la industria concentra el mayor absentismo en España, con el 7,2 % de las horas pactadas, seguida de los servicios (6,6 %) y la construcción (5,7 %). En cuanto al absentismo por incapacidad temporal, la industria vuelve a liderar con un 5,6 %, por delante de los servicios (5,2 %) y la construcción (4,7 %).

El análisis por actividades muestra fuertes contrastes. Las mayores tasas de absentismo se registran en "Actividades postales y de correos" y "Servicios a edificios y jardinería", ambas con un 11 %, seguidas de "Actividades de juegos de azar y apuestas" (10,6 %) y "Servicios sociales sin alojamiento" (10,5 %).

En el lado opuesto se sitúan actividades como "Actividades relacionadas con el empleo" y "Actividades jurídicas y de contabilidad", con un 3,1 %.