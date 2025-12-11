Eurocaja Rural celebra su tradicional encuentro de Navidad con los periodistas en el mejor momento de su historia

Eurocaja Rural ha celebrado este jueves en el Palacio de Congresos de sus Servicios Centrales en Toledo su tradicional encuentro navideño de hermandad con medios de comunicación, para felicitarles la Navidad y desearles un próspero Año Nuevo.

Un evento en el que ha estado presente EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, además de otro medio centenar de medios de comunicación de todo su ámbito de actuación, que asciende a 23 provincias y nueve comunidades autónomas.

En el acto han participado el presidente de la entidad, Javier López Martín, y el director general de la misma, Víctor Manuel Martín López, que han agradecido la cobertura durante el año y han destacado la "esencial labor profesional que desarrollan los medios en el ejercicio de sus funciones, informando a los ciudadanos con rigor y responsabilidad".

Durante su intervención, López Martín ha destacado el papel activo que desarrolla la Caja como entidad de economía social, con iniciativas como la Carrera Solidaria Contra la ELA, Ayudas Workin, Ayudas Sociales; eventos como 'Empuéblate' o 'Digital Summit'; y proyectos como 'Talento Artístico' para impulsar la creatividad de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Asimismo, Martín López ha puesto en valor el avance del Plan de Expansión por el territorio nacional durante 2025, recordando que hace apenas dos meses se inauguró la oficina número 500. Se trata de un hito que refleja la estrategia de crecimiento sostenido de Eurocaja y de compromiso con la lucha contra la exclusión financiera y el desarrollo del medio rural.

Y se ha referido a la campaña 'La Revolución de los máquinas', para significar el modelo de negocio que antepone a las personas frente a la tecnología. "La misión es ofrecer asesoramiento honesto, transparente y humano atendiendo las necesidades de los miles de socios y clientes", ha explicado.

Por último, han puesto en valor el placer que supone compartir la Navidad con los medios de comunicación, a quienes han deseado "los mayores éxitos personales y profesionales en 2026".