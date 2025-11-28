La Despensa abre un nuevo supermercado de más de 3.500 m² en Leganés: generará 35 puestos de trabajo

La cadena castellano-manchega La Despensa Supermercados ha abierto esta mañana un nuevo supermercado en el centro comercial Mercacentro, junto a La Cubierta de Leganés.

La apertura, muy esperada por los vecinos, se enmarca dentro del plan de expansión de la compañía y ocupa un espacio comercial renovado de más de 3.500 m².

El proyecto ha supuesto una reforma integral del antiguo mercado, transformándolo en un edificio moderno, inteligente y eficiente.

Cubierta del supermercado La Despensa en Leganés. La Despensa

La renovación incluye sistemas de seguridad avanzados, protección contra incendios y mejoras significativas en eficiencia energética, como la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta, que reducirán en un 70 % el consumo energético respecto al anterior centro comercial.

Otros operadores

El supermercado dispone de todas las secciones habituales de frescos, incluyendo panadería, frutería, charcutería, carnicería y pescadería. Además, cuenta con un aparcamiento gratuito de dos horas para ofrecer mayor comodidad a los clientes.

Junto al supermercado, Mercacentro contará con otros operadores que se incorporarán progresivamente hasta las primeras semanas de 2026: un restaurante Street Bar de cocina internacional, una moderna cafetería de crepes y helados, una administración de lotería, un bazar de marca internacional y un restaurante Take Away con cocina latinoamericana y nacional.

La Despensa abre un nuevo supermercado en Leganés. La Despensa

La apertura del supermercado ha generado 35 nuevos puestos de trabajo, reforzando el compromiso de La Despensa Supermercados con la creación de empleo en la localidad y la cercanía con los vecinos.

El nuevo establecimiento ofrece productos de marcas líderes y de la marca propia IFA, con ofertas y promociones semanales. La compañía busca así acercar a las familias su filosofía de calidad, ahorro y proximidad, reforzando su presencia en la Comunidad de Madrid.

Localidad estratégica

Luis Aznal, director de comunicación de La Despensa Supermercados, ha destacado la importancia de la inauguración: "Leganés es una localidad estratégica y su apertura marca un hito en nuestro plan de expansión. Queremos estar más cerca de las familias y continuar acercando nuestros valores de calidad y cercanía".

Tras esta apertura, la compañía prevé nuevas inauguraciones en 2026 en Illescas (Toledo), Camarma (Madrid), Albacete capital y Jaraíz de la Vera, donde se abrirá su primer supermercado en Extremadura.

La Despensa es una empresa familiar de capital 100 % castellano-manchego, con más de 180 puntos de venta distribuidos entre Castilla-La Mancha, Madrid y Ávila, y un centro logístico de más de 30.000 m² en Toledo. La compañía genera cerca de 2.500 empleos y es líder en facturación en Castilla-La Mancha.