La Despensa abre un nuevo supermercado de más de 3.500 m² en Leganés: generará 35 puestos de trabajo
El establecimiento contará con otros operadores como un restaurante Street Bar de cocina internacional o una moderna cafetería de crepes y helados
La cadena castellano-manchega La Despensa Supermercados ha abierto esta mañana un nuevo supermercado en el centro comercial Mercacentro, junto a La Cubierta de Leganés.
La apertura, muy esperada por los vecinos, se enmarca dentro del plan de expansión de la compañía y ocupa un espacio comercial renovado de más de 3.500 m².
El proyecto ha supuesto una reforma integral del antiguo mercado, transformándolo en un edificio moderno, inteligente y eficiente.
La renovación incluye sistemas de seguridad avanzados, protección contra incendios y mejoras significativas en eficiencia energética, como la instalación de paneles fotovoltaicos en la cubierta, que reducirán en un 70 % el consumo energético respecto al anterior centro comercial.
Otros operadores
El supermercado dispone de todas las secciones habituales de frescos, incluyendo panadería, frutería, charcutería, carnicería y pescadería. Además, cuenta con un aparcamiento gratuito de dos horas para ofrecer mayor comodidad a los clientes.
Junto al supermercado, Mercacentro contará con otros operadores que se incorporarán progresivamente hasta las primeras semanas de 2026: un restaurante Street Bar de cocina internacional, una moderna cafetería de crepes y helados, una administración de lotería, un bazar de marca internacional y un restaurante Take Away con cocina latinoamericana y nacional.
La apertura del supermercado ha generado 35 nuevos puestos de trabajo, reforzando el compromiso de La Despensa Supermercados con la creación de empleo en la localidad y la cercanía con los vecinos.
El nuevo establecimiento ofrece productos de marcas líderes y de la marca propia IFA, con ofertas y promociones semanales. La compañía busca así acercar a las familias su filosofía de calidad, ahorro y proximidad, reforzando su presencia en la Comunidad de Madrid.
Localidad estratégica
Luis Aznal, director de comunicación de La Despensa Supermercados, ha destacado la importancia de la inauguración: "Leganés es una localidad estratégica y su apertura marca un hito en nuestro plan de expansión. Queremos estar más cerca de las familias y continuar acercando nuestros valores de calidad y cercanía".
Tras esta apertura, la compañía prevé nuevas inauguraciones en 2026 en Illescas (Toledo), Camarma (Madrid), Albacete capital y Jaraíz de la Vera, donde se abrirá su primer supermercado en Extremadura.
La Despensa es una empresa familiar de capital 100 % castellano-manchego, con más de 180 puntos de venta distribuidos entre Castilla-La Mancha, Madrid y Ávila, y un centro logístico de más de 30.000 m² en Toledo. La compañía genera cerca de 2.500 empleos y es líder en facturación en Castilla-La Mancha.