Globalcaja acompaña a bodegas y cooperativas de la región en la WBWE: el mayor encuentro mundial del vino

Globalcaja ha vuelto a respaldar a las bodegas y cooperativas de Castilla-La Mancha en la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), el mayor encuentro internacional del vino y los espirituosos a granel, celebrado en Ámsterdam.

La entidad financiera, que jugó un papel clave en el nacimiento de esta feria, considera esta cita "ineludible" para un sector que sostiene buena parte del comercio mundial del vino.

El director de Banca Rural de Globalcaja, Alberto Marcilla, ha puesto en valor la relevancia del ámbito vitivinícola regional en el mercado global.

"Castilla-La Mancha concentra más del 50 % del viñedo de España y produce alrededor del 60 % del vino a granel nacional; eso significa que una de cada dos copas de vino español que se exportan al mundo nace en nuestra tierra", ha subrayado durante la feria.

Futuro con acento internacional

Marcilla ha destacado además el carácter internacional del sector y el papel de la entidad en el acompañamiento a cooperativas y bodegas que se lanzan a nuevos mercados.

"Hoy más que nunca, el futuro se escribe en clave internacional. Nuestros vinos están presentes en más de 150 países, conquistando mercados con personalidad, autenticidad y con la fuerza de una identidad colectiva", ha afirmado.

Apoyo abierto al mundo

Según ha explicado, dar el salto a la exportación "no es un desafío menor", ya que requiere inversión, formación, innovación y una visión estratégica. "Es ahí donde Globalcaja está, como siempre, apoyando a nuestras cooperativas fuertes, profesionalizadas, sostenibles y abiertas al mundo", ha añadido.

La importancia del vino a granel —que representa más de un tercio del comercio mundial— y el liderazgo exportador de España explican el peso que Castilla-La Mancha ha tenido en esta edición de la WBWE. De los 245 expositores procedentes de 25 países, una representación significativa correspondía a bodegas y cooperativas de la región.

Capacidad de respuesta

Hasta Ámsterdam han acudido operadores de las denominaciones de origen La Mancha, Manchuela, Almansa, Méntrida, Mondéjar, Ribera del Júcar, Uclés y Valdepeñas, así como representantes de diversas indicaciones geográficas protegidas y vinos de pago castellanomanchegos.

Marcilla ha puesto en valor "la capacidad de respuesta del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha" para adaptarse a las nuevas demandas del mercado, como la diversificación de envases o la apuesta por vinos de baja graduación alcohólica.

También ha destacado el reconocimiento internacional a la calidad del vino castellanomanchego, cada vez más valorado por los operadores extranjeros.