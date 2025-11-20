Cecam pone en marcha la campaña 'Selecciona, aprovecha el talento" para favorecer la igualdad en las empresas

La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) ha puesto en marcha una campaña de difusión y sensibilización dirigida a empresas de la región bajo el lema 'Selecciona, aprovecha el talento' y en favor de la igualdad.



Según ha informado la organización empresarial en nota de prensa, el objetivo principal es promover procesos de selección basados en el talento y las capacidades, así como fomentar al mismo tiempo el equilibrio de género en el entorno laboral.



En este sentido, Cecam ha indicado que trabaja en la elaboración de un vídeo de sensibilización centrado en la importancia de realizar selecciones objetivas y libres de estereotipos, que contribuya a reforzar el mensaje de la campaña y ampliar su alcance, y que será publicado en próximas fechas.





De esta manera, la iniciativa busca reforzar la concienciación, ya existente en un gran número de empresas y profesionales, con el desarrollo de actividades desde hace tiempo en este sentido, para destacar la importancia de identificar y valorar la diversidad como un elemento estratégico para la productividad y la innovación.



Además, Cecam da continuidad a la campaña de sensibilización 'Únete: Las profesiones no tienen género', con la que ha alcanzado un notable éxito en su primera fase en colaboración con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.



De hecho, ha informado de que los resultados obtenidos hasta la fecha reflejan la positiva acogida del proyecto, con 157.551 visualizaciones acumuladas de los cinco vídeos publicados en YouTube y 7.683 visitas a la página web.