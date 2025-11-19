Eurocaja Rural acercará cómo la IA está transformando el mundo empresarial en el Digital Summit

Fundación Eurocaja Rural, en colaboración con Minsait (Indra), Fundación Orange y Eurocaja Rural, celebra este viernes, 21 de noviembre, una nueva edición del Digital Summit.

Bajo el título 'Revolución empresarial: Liderar con inteligencIA', la sede de Eurocaja Rural acogerá este evento de carácter práctico y divulgativo, que reunirá a empresas de todos los tamaños, instituciones públicas y privadas, y aquellos profesionales que no quieren quedarse atrás en la transformación digital de sus entidades y empresas.

A través de ponencias inspiradoras y casos reales, grandes expertos nos contarán cómo la IA permite optimizar procesos de trabajo tanto en pymes como en grandes corporaciones y organismos públicos, ha informado la Fundación en un comunicado.

El viernes a las 10:00 horas el director general de Eurocaja, Víctor Manuel Martín López, y el director de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Ángel Morejudo Flores, darán la bienvenida a las personas asistentes al Digital Summit, quienes podrán disfrutar de las ponencias de Carlos González, fundador de Furious Koalas y experto en IA; Paula de Haro, CEO de Nexoria, inversora y conferenciante internacional en IA; Sonsoles Cuesta, IBM Data & Sales; Ignacio Luengo, Product Manager IoT de MásOrange; Mario Bricio, Manager de Desarrollo de Negocio IA de Minsait; Lucía Bonilla, CEO de Bonilla Motor & presidenta de Motormind; Jesús Martín, fundador y CEO de Capacitia, y la ponencia de Nerea Luis, consultora y divulgadora de IA.

El presidente de Eurocaja Rural y su Fundación, Javier López Martín, hará un balance final de la jornada para clausurar el evento.