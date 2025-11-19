Eurocaja Rural acercará cómo la IA está transformando el mundo empresarial en el Digital Summit
El encuentro se celebrará este viernes en la sede central que la cooperativa de crédito tiene en Toledo.
Fundación Eurocaja Rural, en colaboración con Minsait (Indra), Fundación Orange y Eurocaja Rural, celebra este viernes, 21 de noviembre, una nueva edición del Digital Summit.
Bajo el título 'Revolución empresarial: Liderar con inteligencIA', la sede de Eurocaja Rural acogerá este evento de carácter práctico y divulgativo, que reunirá a empresas de todos los tamaños, instituciones públicas y privadas, y aquellos profesionales que no quieren quedarse atrás en la transformación digital de sus entidades y empresas.
A través de ponencias inspiradoras y casos reales, grandes expertos nos contarán cómo la IA permite optimizar procesos de trabajo tanto en pymes como en grandes corporaciones y organismos públicos, ha informado la Fundación en un comunicado.
El viernes a las 10:00 horas el director general de Eurocaja, Víctor Manuel Martín López, y el director de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Ángel Morejudo Flores, darán la bienvenida a las personas asistentes al Digital Summit, quienes podrán disfrutar de las ponencias de Carlos González, fundador de Furious Koalas y experto en IA; Paula de Haro, CEO de Nexoria, inversora y conferenciante internacional en IA; Sonsoles Cuesta, IBM Data & Sales; Ignacio Luengo, Product Manager IoT de MásOrange; Mario Bricio, Manager de Desarrollo de Negocio IA de Minsait; Lucía Bonilla, CEO de Bonilla Motor & presidenta de Motormind; Jesús Martín, fundador y CEO de Capacitia, y la ponencia de Nerea Luis, consultora y divulgadora de IA.
El presidente de Eurocaja Rural y su Fundación, Javier López Martín, hará un balance final de la jornada para clausurar el evento.