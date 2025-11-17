Mahou San Miguel contribuye con 44 millones de euros a la economía conquense y genera 1.600 puestos de trabajo

La compañía familiar española Mahou San Miguel, líder del sector cervecero en España, ha generado un impacto económico significativo en la provincia de Cuenca, contribuyendo con 44 millones de euros a la economía local y ha generado más de 1.600 puestos de trabajo, según revela el estudio 'Impacto socioeconómico de Mahou San Miguel en 2024', elaborado por Valora Consultores.

El informe destaca que, de los más de 1.600 empleados vinculados a la compañía, 223 fueron directos y el resto indirectos, relacionados con proveedores, distribuidores y clientes del sector de hostelería.

Además, Mahou San Miguel ha realizado compras a 58 proveedores de la provincia por valor de más de 14 millones de euros, principalmente a través de su manantial de Solán de Cabras, fortaleciendo la cadena de suministro local.

El estudio también refleja que la actividad de la compañía benefició principalmente al sector industrial, que concentró el 41 % del valor económico generado en la provincia.

Otros sectores como la hostelería, el comercio y el transporte recibieron conjuntamente un 16 % del total del valor económico aportado.

Solán de Cabras

Mahou San Miguel mantiene un fuerte arraigo en la comunidad local, especialmente en Beteta, donde se encuentra el manantial de Solán de Cabras.

Según el informe, el 70 % de la población del municipio trabaja en la planta, que se ha consolidado como un motor de empleo y desarrollo social en la zona.

Motor económico

Además, más de 250 profesionales y sus familias se benefician de programas de bienestar y ventajas sociales, reforzando un entorno laboral saludable y comprometido.

"Mahou San Miguel es un motor de desarrollo para la provincia de Cuenca", ha señalado Olga Burguillo, directora del manantial de Solán de Cabras. "Nuestro compromiso con el entorno se traduce en empleo, bienestar y oportunidades que fortalecen el tejido social y económico de la región".

Presencia internacional

El estudio "Impacto socioeconómico de Mahou San Miguel en 2024" analiza el efecto de la compañía sobre la generación de riqueza, la creación de empleo y la contribución al desarrollo territorial, utilizando datos oficiales del INE y fuentes internas de la empresa.

Mahou San Miguel, con más de 135 años de historia, cuenta con presencia internacional en más de 70 mercados, 12 centros de elaboración de cerveza y cuatro manantiales de agua.

Su portafolio incluye marcas icónicas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial, Alhambra Reserva 1925 y Solán de Cabras, además de cervezas internacionales y bebidas innovadoras.