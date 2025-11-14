La Despensa Supermercados renueva su acuerdo con ATFAN y mantiene los descuentos para familias numerosas

La Despensa Supermercados renueva su acuerdo para mantener los descuentos para familias numerosas. La Despensa

Las más de 3.500 familias numerosas asociadas a ATFAN y ACAMAFAN están de enhorabuena. El Comité de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo La Despensa Supermercados y Ecofamilia ha renovado un año más su acuerdo con la Asociación Provincial Toledana de Familias Numerosas (ATFAN).

De esta manera, se garantiza que estos hogares continúen beneficiándose de descuentos directos en su cesta de la compra.

La firma del convenio ha tenido lugar este jueves en la tienda que La Despensa Supermercados mantiene en el Mercado de Abastos de Toledo, en un acto al que asistieron José Luis García, presidente de ATFAN; Eduardo Galicia, presidente de la Federación Regional ACAMAFAN; y Luis Aznal, director de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa del grupo castellanomanchego.

La Despensa junto con la Asociación de Familias Numerosas Castilla-La Mancha. La Despensa

Durante el evento, varias familias asociadas han acudido a la cita y participaron en el sorteo de dos vales de compra de 150 euros cada uno, como reconocimiento al compromiso continuo de la comunidad con la entidad.

Descuento directo

Gracias a esta renovación, las familias numerosas podrán seguir disfrutando de un descuento directo del 4 % en todas las compras realizadas en cualquier establecimiento de La Despensa Supermercados y Ecofamilia en Castilla-La Mancha.

Este beneficio facilita el acceso a productos frescos de calidad, marcas de confianza y ofertas semanales, reforzando el apoyo del grupo empresarial a quienes afrontan mayores gastos cotidianos.

Responsabilidad social

Con este gesto, La Despensa Supermercados y Ecofamilia reafirman su apuesta por la responsabilidad social corporativa, respaldando a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajan para mejorar la calidad de vida de las familias con más necesidades.

La colaboración con ATFAN, que suma ya 20 años de trayectoria, refleja el compromiso sostenido de la compañía con los hogares de la región. ATFAN, reconocida como entidad de Utilidad Pública desde 2018, integra a familias de toda la provincia de Toledo y está vinculada a ACAMAFAN y a la Federación Española de Familias Numerosas.

Su labor incluye atención directa a socios y gestión de ayudas económicas mediante descuentos y acuerdos con empresas colaboradoras. Las familias numerosas que aún no disfruten de este beneficio pueden solicitar la tarjeta de descuento a través del teléfono 925 24 56 83.