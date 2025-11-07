UGT advierte de que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya no es efectiva en Castilla-La Mancha

Cuando se cumplen tres décadas de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, UGT Castilla-La Mancha ha reclamado este viernes una actualización urgente del sistema preventivo y de la legislación que lo regula, adaptándola a las nuevas formas de trabajo, los cambios del mercado laboral y la formación en seguridad.

En rueda de prensa, la secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha subrayado que la ley "sigue anclada a la realidad de los años 90" y que su puesta a punto debe centrarse en la formación y la cultura preventiva.

"Debemos trabajar de forma seria la formación, no solo la formación de nuestros delegados y delegadas y de los trabajadores y trabajadoras. Los empresarios deben ser conscientes de la responsabilidad que tienen a su cargo y formarse también en seguridad y salud laboral", ha señalado.

Educar en prevención

Alcónez ha insistido en la necesidad de incorporar la educación preventiva desde las etapas escolares y universitarias, especialmente en estudios técnicos. "La prevención no empieza cuando uno abre una empresa, sino cuando uno concibe el proyecto", ha añadido.

La coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT CLM, Irene Ortega, ha detallado las propuestas del sindicato para la nueva ley: reforzar la representación sindical, especialmente en pequeñas empresas; integrar la prevención en la gestión empresarial; actualizar la normativa ante riesgos emergentes como los psicosociales, el teletrabajo, las plataformas digitales o la inteligencia artificial; reformar la Inspección de Trabajo con más recursos; reconocer la salud mental como derecho laboral; e incorporar la perspectiva de género y de edad en la prevención.

Ortega ha advertido que "no podemos hablar de avanzar en seguridad laboral si no vemos con realismo los datos". Según las cifras oficiales del Ministerio para enero-agosto de 2025, en Castilla-La Mancha cada 10 días fallece un trabajador. En los ocho primeros meses del año se han registrado 17.656 accidentes, de los cuales 24 han sido mortales.

Familias rotas

"Cada accidente mortal es un fracaso del sistema preventivo. Detrás de cada número hay una familia rota; una vida truncada. Treinta años después de la Ley de Prevención, el reto es renovar nuestro compromiso con la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras porque la prevención no puede ser un eslogan, la prevención salva vidas", ha añadido.

Paco Sánchez, secretario de Salud Laboral y Formación en FeSMC UGT CLM, ha denunciado la situación en sectores como la Logística y la Limpieza. "Para las grandes plataformas logísticas sus trabajadores y trabajadoras son meros números cuyos accidentes laborales son solo tenidos en cuenta cuando son mortales", ha asegurado.

Sin embargo, ha añadido, "debemos hacer ver que hay trabajadores de la Logística que, a causa de un accidente, se han quedado en silla de ruedas a los 35 años y otros que cuando buscan trabajo en sectores diferentes los rechazan por temor a las lesiones o dolencias que puedan arrastrar de su trabajo anterior".

Sobre el sector de Limpieza, Sánchez ha explicado que "un trabajo que, además de infravalorado, lleva aparejadas numerosas enfermedades y lesiones profesionales, muchas de las cuales -alrededor de un 60 %- no son reconocidas por las mutuas como tales sino que son derivadas al sistema público de salud".

Juicios por lo penal

Sánchez ha reclamado más recursos para la Inspección de Trabajo y un endurecimiento de las sanciones a empresarios incumplidores. "Mientras que en Castilla-La Mancha no ocurra como en Euskadi o Asturias -donde los empresarios han llegado a ser juzgados por lo penal- seguiremos lamentando numerosos accidentes y víctimas".

Por último, Estrella Fernández, secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Servicios Públicos CLM, ha calificado de "incomprensible" que, tras 30 años, la Junta siga sin un Plan de Prevención de Riesgos Laborales.