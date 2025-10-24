La Consejería de Economía de Castilla-La Mancha convoca los Premios al Mérito Empresarial: así se puede optar a ellos

Entrega de uno de los Premios al Mérito Empresarial 2024 al presidente del Grupo Oesía, Luis Furnells.

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Empresas, ha abierto la convocatoria a los Premios al Mérito Empresarial (MÉEM) de 2025. El plazo para que los interesados presenten candidaturas concluirá el próximo 10 de noviembre.

Estos galardones reconocen a empresas que desarrollan su actividad en Castilla-La Mancha y que ya cuentan con una trayectoria "notable y extraordinaria", sirviendo de ejemplo en sus ámbitos y con una responsabilidad social y medioambiental.

El "Premio al Mérito Empresarial de Castilla-La Mancha" es de carácter honorífico y, en todas sus modalidades, reconoce "los valores y la relevancia empresarial" del galardonado. Se trata de un premio que no va acompañado de cuantía económica.

Todas las empresas de Castilla-La Mancha pueden presentar su candidatura, entendiéndose por empresa "toda entidad que ejerza una actividad económica y empresarial en Castilla-La Mancha y tenga al menos un centro de trabajo en la comunidad autónoma".

Modalidades

Premio a la Mujer Empresaria

Premio a la Empresa Exportadora

Premio a la Iniciativa Emprendedora

Premio a la Empresa Creadora de Empleo

Premio a la Empresa Sostenible

Premio a la Iniciativa Empresarial de Economía Social

Premio a la Iniciativa Empresarial en Responsabilidad Social Corporativa

Premio a la Empresa Familiar

Premio a la Empresa Innovadora

Premio a la Empresa Tradicional

La valoración de las candidaturas correrá a cargo de un jurado, que será único para todas las modalidades. Se concederá un premio por modalidad y también podrán concederse premios ex aequo.

La entrega de galardones tendrá lugar en un acto presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Más información: https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/premios-al- merito-empresarial-meem-2025

La presentación de candidaturas puede formalizarse a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/tramites/1018856