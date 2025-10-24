Entrega de uno de los Premios al Mérito Empresarial 2024 al presidente del Grupo Oesía, Luis Furnells.

Entrega de uno de los Premios al Mérito Empresarial 2024 al presidente del Grupo Oesía, Luis Furnells.

Con la colaboración de

Empresas PUBLIRREPORTAJE

La Consejería de Economía de Castilla-La Mancha convoca los Premios al Mérito Empresarial: así se puede optar a ellos

La presentación de candidaturas permanecerá abierta hasta el 10 de noviembre.

Más información: Castilla-La Mancha entrega sus Premios al Mérito Empresarial: todos los galardonados

Publicada

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Empresas, ha abierto la convocatoria a los Premios al Mérito Empresarial (MÉEM) de 2025. El plazo para que los interesados presenten candidaturas concluirá el próximo 10 de noviembre.

Estos galardones reconocen a empresas que desarrollan su actividad en Castilla-La Mancha y que ya cuentan con una trayectoria "notable y extraordinaria", sirviendo de ejemplo en sus ámbitos y con una responsabilidad social y medioambiental.

El "Premio al Mérito Empresarial de Castilla-La Mancha" es de carácter honorífico y, en todas sus modalidades, reconoce "los valores y la relevancia empresarial" del galardonado. Se trata de un premio que no va acompañado de cuantía económica.

Todas las empresas de Castilla-La Mancha pueden presentar su candidatura, entendiéndose por empresa "toda entidad que ejerza una actividad económica y empresarial en Castilla-La Mancha y tenga al menos un centro de trabajo en la comunidad autónoma".

Modalidades

  • Premio a la Mujer Empresaria
  • Premio a la Empresa Exportadora
  • Premio a la Iniciativa Emprendedora
  • Premio a la Empresa Creadora de Empleo
  • Premio a la Empresa Sostenible
  • Premio a la Iniciativa Empresarial de Economía Social
  • Premio a la Iniciativa Empresarial en Responsabilidad Social Corporativa
  • Premio a la Empresa Familiar
  • Premio a la Empresa Innovadora
  • Premio a la Empresa Tradicional

La valoración de las candidaturas correrá a cargo de un jurado, que será único para todas las modalidades. Se concederá un premio por modalidad y también podrán concederse premios ex aequo.

La entrega de galardones tendrá lugar en un acto presidido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Más información: https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/premios-al- merito-empresarial-meem-2025

La presentación de candidaturas puede formalizarse a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/tramites/1018856