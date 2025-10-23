Seguimiento de casi el 100 % en la huelga para pedir que Mahle no despida a 550 trabajadores en su planta de Cuenca

La primera jornada de huelga convocada en la planta de Mahle en Motilla del Palancar (Cuenca) ha registrado un seguimiento "prácticamente del cien por cien", según han informado los sindicatos CCOO y UGT, que aseguran que solo seis trabajadores han accedido a la fábrica durante los dos primeros turnos.

La movilización ha coincidido con una nueva reunión de la mesa de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa, cuyo objetivo, según los sindicatos, es reducir drásticamente la plantilla.

El secretario general de Industria de CCOO en Cuenca, Pedro Lucas, ha recordado que la intención de las organizaciones sindicales es "reducir y minimizar el ERE en cuanto al número de despidos", pero ha lamentado que la empresa "no tenga esa voluntad".

"Aquí hay personas trabajadoras que se han metido en un proyecto de vida y se van a quedar con una mano delante y otra detrás porque la empresa les ha engañado. Mahle debe afrontar las consecuencias", ha declarado Lucas.

Indemnizaciones

Sobre las indemnizaciones propuestas, que rondan los 23 días por año trabajado, Lucas las ha calificado de "insulto", recordando que Mahle "tiene buenos números a nivel de grupo" y debe "asumir las cuantías que pedimos".

El representante sindical también ha advertido que "el ERE no acaba el día 30" y que "los sindicatos van a seguir dando la cara haya acuerdo o no".

Día histórico

Por su parte, Jesús Laín, representante de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, ha definido la jornada como "un día histórico pero no por ello menos triste" para la comarca de Motilla del Palancar.

"Los trabajadores y trabajadoras de Mahle, y de otras factorías que se han sumado a la protesta, se están movilizando por la avaricia de quienes han venido a exportar beneficios y a imponer despidos desde Alemania", ha señalado.

Proyecto de vida

Laín ha subrayado que no entiende cómo una empresa "muy rentable y con garantías de futuro" quiere "romper el proyecto de vida de 550 familias".

Además, ha criticado las indemnizaciones planteadas tanto en Motilla del Palancar como en Paterna (Valencia), donde "parece que se están riendo de la gente".

Soluciones

Desde UGT FICA apuestan por buscar soluciones menos traumáticas, como la aplicación de un ERTE en lugar de un ERE, con el fin de evitar la destrucción de empleo.

"La fuerza que hoy nos están dando los compañeros y compañeras, más de 500 personas concentradas, la vamos a emplear a fondo en la mesa de negociación", ha concluido Laín.