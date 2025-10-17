La plantilla de Mahle en Motilla del Palancar convoca tres días de huelga contra el ERE de la empresa

La plantilla de Mahle Motilla del Palancar ha decidido convocar una huelga de tres días, los próximos 23, 27 y 28 de octubre, en protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la empresa ha planteado recientemente.

La decisión ha sido respaldada por el 86 % de los trabajadores que han participado en la votación, según han informado los sindicatos CCOO y UGT.

El ERE afectaría a 550 empleados en la planta de Motilla del Palancar y a 190 trabajadores más en el centro de Paterna (Valencia), sumando un total de 740 despidos.

Los sindicatos han mostrado su rechazo absoluto a esta medida, señalando que la empresa no ha podido justificar suficientemente la reducción de personal, y que el recorte parece haber sido planificado incluso antes de la disminución de pedidos.

Recorte

"La empresa no ha aportado causas convincentes que respalden un recorte de esta magnitud. Ahora afrontamos días cruciales en la mesa de negociación", han señalado los representantes sindicales en un comunicado conjunto.

La decisión de convocar la huelga se produce después de una multitudinaria concentración celebrada el pasado jueves frente a la fábrica en Motilla del Palancar, a la que se sumaron miembros del comité europeo de Mahle, que acudieron a apoyar a sus compañeros y compañeras.

Manifestación Mahle. CCOO

La movilización ha servido también para informar a los trabajadores sobre las últimas reuniones mantenidas con la empresa y para resolver dudas sobre el proceso de negociación.

Los sindicatos han destacado que la huelga busca presionar para que se minimicen los despidos y garantizar la viabilidad futura de la actividad de la empresa en una comarca que podría sufrir un grave impacto económico y social si se ejecutan los planes iniciales de reducción de plantilla.

Huelga

En este sentido, los representantes de CCOO y UGT han manifestado que, además de exigir el mantenimiento del máximo número posible de empleos, se requerirá a la empresa compromisos claros sobre la estabilidad laboral y el desarrollo de la planta.

La huelga de los días 23, 27 y 28 será la primera medida de presión formal tras semanas de reuniones y asambleas, en las que los trabajadores han podido expresar sus inquietudes y dudas sobre el proceso de regulación de empleo.

Asambleas

Durante estas asambleas, celebradas en horario de mañana y tarde, se ha informado a los empleados sobre el estado de las negociaciones, los compromisos de la empresa y las posibles alternativas para minimizar los despidos.

El comité de empresa insiste en que no hay causas suficientes que justifiquen el ERE y que se deben buscar alternativas que eviten despidos masivos. Entre estas alternativas se incluyen la reestructuración interna, recolocaciones y planes de jubilación parcial, siempre garantizando la continuidad de la actividad industrial y la estabilidad económica de la comarca.

Los sindicatos confían en que la presión de la huelga y el apoyo institucional contribuyan a abrir un diálogo más efectivo con la dirección de Mahle, con el objetivo de minimizar los despidos y asegurar la continuidad de la planta en Motilla del Palancar.