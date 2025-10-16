MicroBank impulsa el emprendimiento en Castilla-La Mancha con más de 700.000 euros en microcréditos

MicroBank, el banco social de CaixaBank, ha concedido más de 727.000 euros en microcréditos a emprendedores de Castilla-La Mancha asesorados por entidades de ámbito social durante los ocho primeros meses de 2025.

La cifra supone un incremento del 41,6% respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando así el compromiso de la entidad con la inclusión financiera y el impulso del autoempleo en la comunidad.

En total, MicroBank ha formalizado 34 operaciones en la región, con un importe medio de 21.389 euros. A nivel nacional, la entidad ha destinado 31,7 millones de euros a proyectos asesorados por entidades sociales, un 8,8 % más que en 2024, a través de 1.480 microcréditos con un importe medio de 21.417 euros.

El 99% de los microcréditos concedidos por MicroBank en España se ha destinado a la creación de nuevos negocios, reforzando su papel como motor del emprendimiento y la igualdad de oportunidades.

Entidades sociales

La entidad ofrece financiación sin aval a personas con dificultades de acceso al crédito, acompañadas por una red de más de 270 entidades sociales colaboradoras en todo el país.

"El trabajo conjunto con las entidades sociales es fundamental para que cada idea de negocio encuentre el impulso que necesita. Gracias a su labor de acompañamiento y asesoramiento, podemos facilitar que miles de personas den el paso de emprender, generando oportunidades laborales y dinamizando el tejido productivo", ha destacado Cristina González, directora general de MicroBank.

Cifras

En Castilla-La Mancha, el 56% de los beneficiarios son mujeres, y los emprendedores de entre 30 y 39 años representan el grupo más numeroso.

Por nacionalidad, tras España (66%), destacan Venezuela (9%), Colombia (4%) e Italia (4%). Los sectores con mayor presencia son la restauración (15,9%) y la belleza (10,4%), aunque en 2025 se observa un aumento del transporte de mercancías, reflejo de la diversificación económica del emprendimiento local.

La concesión de microcréditos de MicroBank ha aumentado también en diversidad geográfica. A nivel nacional, las provincias con mayor volumen de operaciones fueron Barcelona (15%), Sevilla (6,8%), Granada (6%), y Málaga y A Coruña (5,8%).

Canal digital

El canal digital, recientemente lanzado, gana peso como alternativa ágil a la gestión presencial. Cada vez más emprendedores optan por esta vía para contratar sus microcréditos, lo que complementa la atención personalizada de las oficinas de CaixaBank y las entidades colaboradoras.

El acceso a los microcréditos de MicroBank comienza con la colaboración de las entidades sociales, que asesoran a los emprendedores en la definición de su idea de negocio, la elaboración del plan de empresa y el informe de viabilidad.

En Castilla-La Mancha, destacan España Emprende y la red Incorpora de la Fundació "la Caixa", que canalizan un alto volumen de operaciones en la región.

Papel clave

MicroBank desempeña un papel clave dentro del Plan de Banca Sostenible de CaixaBank, cuyo objetivo es promover la inclusión financiera y el desarrollo socioeconómico de los territorios.

Además, cuenta con el respaldo de instituciones europeas como el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que apoyan su labor en favor del emprendimiento y las microfinanzas.