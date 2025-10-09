Arranca la construcción de una planta de biogás en un pueblo de Toledo capaz de abastecer 11.000 hogares al año

El grupo Verdalia Bioenergy, especializado en la producción de biometano, ha comenzado la construcción de su primera planta en España, situada en Villaluenga de la Sagra (Toledo) y en la que invertirá 17 millones de euros.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Villaluenga de la Sagra, Carlos Casarrubios, y del director de Desarrollo de Proyectos de Verdalia, David García de Herreros, así como de otros representantes municipales del entorno, del Gobierno autonómico y del sector agroganadero, ha informado la compañía en nota de prensa.

La planta, que se prevé que esté operativa a finales de 2026, cuenta con la Autorización Ambiental Integrada de la Junta de Castilla-La Mancha y las licencias municipales. Los promotores han informado que generará siete puestos de empleo directo y que durante su construcción, se prevé la participación de entre 50 y 80 personas.

La instalación podrá procesar 156.000 toneladas de restos agrícolas y ganaderos del entorno para generar hasta 84 GWh/año de gas de biometano. Esa energía equivale al consumo de gas de 11.000 hogares de la región y evitará la emisión de 76.000 Tn de CO2 a la atmósfera, apuntan.

La tecnología empleada en la planta es de última generación para respetar el entorno y evitar olores y vertidos con sistemas avanzados de medición y control; el uso de almacenamientos estancos; establecimiento de distancias de dos kilómetros a cualquier casco urbano o el uso de rutas alternativas para la entrada y salida de la materia prima, entre otras.

David García de Herreros ha señalado que “esta planta representa un hito para Verdalia y para la transición energética en España. Hemos apostado por Villaluenga de la Sagra por su potencial agrícola y ganadero, y por el compromiso de sus instituciones con el desarrollo sostenible. Nuestra tecnología garantiza un proceso limpio, eficiente y respetuoso con el entorno, que transformará restos agrícolas y ganaderos en energía renovable para miles de hogares”.

Por su parte, Carlos Casarrubios ha destacado que “estamos muy orgullosos de que una empresa como Verdalia Bioenergy haya elegido nuestro municipio para desarrollar un proyecto tan importante. Esta planta traerá empleo, desarrollo y sostenibilidad, nos sitúa a la vanguardia de la transición energética y significa además un cambio en el modelo industrial de nuestra comarca mirando al futuro”.

Fertilizante sostenible

En el proceso de producción del biometano se obtiene una materia orgánica denominada ‘digestato’, un producto rico en nitrógeno, fósforo y potasio muy valorado por los agricultores como sustituto de los fertilizantes químicos.

El Gobierno regional estima que la sustitución de los gases de origen fósil por gas renovable puede reducir en más de 500.000 Tn las emisiones de CO2 de la industria, el transporte y los hogares de la comunidad autónoma.

Las estimaciones de la Junta de Castilla-La Mancha apuntan a que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en toda la región pueden ser aún mayores, gracias a la gestión de residuos agrícolas y ganaderos de la región en estas plantas y el uso del ‘digerido’ como fertilizante orgánico.